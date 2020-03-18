Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Levent'ten '2 bin aileye 2 aylık temel gıda yardımı' açıklaması /18 Mart 2020 23:31

Haluk Levent'ten '2 bin aileye 2 aylık temel gıda yardımı' açıklaması

Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ndeki 976 bin TL'yi 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için harcayacaklarını duyurdu.

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Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ndeki 976 bin TL'yi 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için harcayacaklarını duyurdu.

Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap, Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan 2 bin aileye yardım edecek. 

Haluk Levent, şu anda derneğin kasasında 976 bin TL para olduğunu ve bu paranın 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanılacağını duyurdu.

Zor günlerden geçildiğini belirten Levent, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Zor günlerden geçiyoruz. Şu anda Ahbap derneğinde 976 bin TL var. Maaşlar ve medikal alımı hariç bütün parayı 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanacağız. 15 gün içinde işten çıkarılan kişiler aileleri adına başvuru yapabilir. Yarın başvuru adresi vereceğiz.”


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