Haluk Levent'ten '2 bin aileye 2 aylık temel gıda yardımı' açıklaması

Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ndeki 976 bin TL'yi 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için harcayacaklarını duyurdu.





Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap, Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan 2 bin aileye yardım edecek.





Haluk Levent, şu anda derneğin kasasında 976 bin TL para olduğunu ve bu paranın 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanılacağını duyurdu.





Zor günlerden geçildiğini belirten Levent, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:





“Zor günlerden geçiyoruz. Şu anda Ahbap derneğinde 976 bin TL var. Maaşlar ve medikal alımı hariç bütün parayı 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanacağız. 15 gün içinde işten çıkarılan kişiler aileleri adına başvuru yapabilir. Yarın başvuru adresi vereceğiz.”







