Hamas’ın kanlı baskını: İsrail sokakları cesetlerle doldu

















































Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre Gazze Şeridi’ni kontrol eden Hamas örgütünün silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın bu sabah İsrail’e başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonu, Gazze sınırına yakın İsrail kentlerinde sokakları kan gölüne çevirdi.Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.İsrail’in Gazze Şeridi sınırındaki 7 noktada Filistinlilerle çatıştığı bildirildi.Saldırılarda Filistinli gruplar çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi’ne götürdü.Saldırılarda can kaybının 100’e ulaştığını duyuruldu.Kanal 12’nin haberinde İsrail genelinde yaralı sayısının 750’yi geçtiği belirtildi. Gazze yakınlarındaki Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi, 60’tan fazla ağır yaralının hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.Atılan roketlerin şokunu atlatamayan İsrail için Filistinlilerin Gazze’den sınırın karşı tarafına sızması yeni bir şok etkisi yarattı.BBC’nin haberine göre İsrail hükümet yetkilileri, istihbaratın Hamas’ın büyük çaptaki ve iyi koordine edilmiş saldırılarını nasıl göremediği konusunda kapsamlı bir soruşturma başlattığını söyledi.Kabine üyeleri ve güvenlik otoriteleriyle toplantı düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Öncelikli hedefimiz topraklarımıza giren düşman unsurları temizlemek, saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinde güvenlik ve huzuru tesis etmek” dedi.Netanyahu, “Bir savaşın içindeyiz. Savaşta ortak akılla hareket etmek gerekir. Tüm İsrail vatandaşlarını en yüksek hedefimiz savaşta zafer için birleşmeye çağırıyorum” diye konuştu.Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Filistin halkına meşru hakkı olan kendi kaderini tayin etme ve devletini kurma yetkisi vermemenin sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulunduk” dedi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, tüm Filistinlileri İsrail’e karşı başlattıkları “Aksa Tufanı operasyonuna” katılmaya çağırdı.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas’ın İran’daki komutanlarından emir ve destek alarak ülkesine karşı “sebepsiz kanlı bir saldırı” başlattığını ifade etti.İsrail vatandaşlarına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için tüm önlemleri alacaklarını kaydeden Herzog, İsrail’in zorlukların üstesinden geleceğini dile getirdi.Herzog, uluslararası topluma “Hamas ile müttefiki ve destekçisi İran’ı koşulsuz kınama” çağrısı yaptı.