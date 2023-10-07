Samanyolu Haber /Gündem / THY’den Tel Aviv seferleriyle ilgili karar /07 Ekim 2023 18:41

THY’den Tel Aviv seferleriyle ilgili karar

Türk Hava Yolları (THY), Tel Aviv yolcularına biletlerde iptal ve erteleme hakkı tanıdı.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları (THY), Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı saldırılar nedeniyle Tel Aviv çıkışlı ve varışlı yolculara ücretsiz iptal ve erteleme gibi ilave haklar tanındığını bildirdi.

THY’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Tel Aviv (TLV) seferlerini etkileyen olaylar nedeniyle bugün ve daha önce düzenlenen biletler için 7-9 Ekim’deki THY veya AnadoluJet’in tüm Tel Aviv seferlerine kayıtlı yolculara ücretsiz iptal, erteleme ve rezervasyon değişikliği gibi ilave haklar tanındığı belirtildi.

Bu tarihlerde Tel Aviv varış ve çıkışlı tüm THY veya AnadoluJet seferleri için ücretsiz iade işlemlerinin 9 Ekim Pazartesi gününe kadar yapılabileceği ifade edilen açıklamada, herhangi ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletlerin geçerliliğinin 30 Kasım’a kadar uzatılabileceği kaydedildi.
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