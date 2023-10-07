Meteoroloji duyurdu: Yağmur ve soğuk hava geri dönüyor

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ülke genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan yağmurlu hava, yerini güneşli havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yağışlar geri dönüyor.



Yağmurlu hava pazartesiden itibaren kuzey bölgelerden başlayarak yurt genelinde yeniden etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 5-6 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.



İstanbul'da 25 derecelerde olan hava sıcaklığı önümüzdeki hafta 20 derecelere düşecek.



'ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRECEK'



Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Pazartesi yağışla birlikte soğuk hava geliyor daha çok kuzey ve iç bölgelerde etkili olacak. Pazartesi sabah erken saatlerde Marmaranın doğusu Batı Orta ve Doğu karadenizde yağışlar kuvvetli. Salı günü yağış azalıyor Çarşambaya kalmıyor. Soğuk (mevsime göre) çarşamba da devam."



HAVA NASIL OLACAK?



Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin’in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



İstanbul gündüz az bulutlu 26 derece. Gece sağanak yağmur gelecek. Pazartesi sıcaklık 15 dereceye iniyor. Ankara açık 24, İzmir 29, Bursa 29, Antalya güneşli 31 derece. Pazartesi Ankara ve Bursa'da yağmurlu olacak.



Marmara hafta sonunu açık geçiriyor. Pazar rüzgar lodos yönlü, Edirne 29, Çanakkale ve Kocaeli 26 derece. Pazartesi bölgede kış havası var, soğuk ve yağışlı olacak.



İç Anadolu güneşli, sıcaklık biraz arttı, öğle saatlerinde 24-25 derecelerde, lodos biraz sert esiyor. pazartesi sıcaklık 7 derece azalacak ve yağmur da bekleniyor.



Ege'de yaz havası var, Manisa 30, Muğla 28, Afyon 24, Bodrum 31 derece. Pazartesi ise rüzgarlı ve soğuk bir hava olacak.



Akdeni·z az bulutlu, Adana 33, Mersin 31, Isparta 26 derece. Güneydoğu güneşli, Diyarbakır ve Gaziantep 28 derece. Pazartesi Adana, Hatay, Diyarbakır boyunca sağanak yağış var.



Karadeniz pazar açık ve ılık, sıcaklık 24-26'lara kadar çıkıyor. Pazartesi i·se şiddetli yağmur ve soğuk gelecek. Yaylalara kar da yağacak. Doğu Anadolu'da Erzurum 19, Malatya 25 derece. Pazartesi bölgede sağanak bekleniyor.