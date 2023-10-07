Enerji Bakanı: Akkuyu Rus yatırımıdır ama Türk şirketidir

Onun dışında nükleer güvenlik anlamında da düzenlemelere, uluslararası standartlara son derece uygun yürüyen bir projeden bahsediyoruz.”





“Buradan Türkiye’nin ihtiyacı olan enerjinin yüzde 10’unu üretmeyi hedefliyoruz” diyen Bayraktar, “Bu da çok önemli bir rakam. Hem de bu ihtiyacı karbonsuz olarak karşılayacak. Yani Türkiye’nin 2053 karbon nötr bir ekonomi olma noktasındaki hedefine de hizmet eden çok önemli bir adım” diye konuştu.





Güney Kore, Rusya Federasyonu ve Çin ile konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiğine değinen Bayraktar, “Dolayısıyla henüz netleşmiş, imza altına alınmış bir anlaşmamız yok ama bu 3 ülkeyle hem Sinop için hem Trakya için çok yoğun görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ülkemiz için bunlardan hem teknoloji transferi, yerlileştirme, yerli istihdam ve elbette ki en ekonomik, en rekabetçi elektrik fiyatıyla oluşabilecek projeye evet diyeceğiz ve bu çerçevede yürüyeceğiz.” bilgisini paylaştı.





Sözcü'de yer alan habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) bir Rus yatırımı olduğu ama bu yatırımın Türkiye’deki herhangi bir yabancı yatırımdan hiçbir farkının olmadığını söyledi.Akkuyu NGS’nin Türkiye’nin kontrolünde yürüyen bir proje olduğunu belirten Bayraktar, “Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Cumhuriyeti’nin vergi mevzuatına, hukuk kurallarına göre çalışan bir şirket, bir Türk şirketidir” dedi ve şöyle devam etti:“O çerçevede çalışan, onun ötesinde hükümetler arası anlaşma kapsamında da bizlere her konuda, hem iktisadi hem de güvenlik konularında fevkalade önemli haklarımızın olduğu ve tamamen Türkiye’nin kontrolünde yürüyen bir proje.Akkuyu Santrali’nde gelecek yıl ilk reaktörün elektrik üretmesini hedeflediklerini aktaran Bayraktar, “Orada 4 reaktör var biliyorsunuz. O 4 reaktörü de önümüzdeki 4 yıl içerisinde, yani 2028’e kadar devreye almayı hedefliyoruz” dedi.Enerji Bakanı: Türkiye mutlaka Sinop ve Trakya’da yeni nükleer santral devreye almalıBayraktar, söz konusu hedefe ulaşmak için Türkiye’nin mutlaka Sinop’ta, Trakya’da yeni nükleer santralleri devreye alması gerektiğini ve bu kapsamda çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.Bayraktar, “Özellikle doğalgazda, kışın biraz daha hassasiyet duyduğumuz bu alanda özellikle depolarımızı dolu bir şekilde kışa hazırlıyoruz. Onun dışında Türkiye'ye ilave gaz kaynaklarının gelmesi noktasında da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kış için arz güvenliği ile alakalı herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz. Bir sürpriz beklemiyoruz” dedi.Türkiye’nin 1986’dan beri Rusya’dan gaz tedariki yaptığını ve sıkıntılı zamanlarda dahi bu gaz akışında hiçbir problem yaşamadığını hatırlatan Bayraktar, şöyle devam etti:“Ümit ediyorum diğer tedarikçilerimizle de hem Azerbaycan hem İran da yükümlülükleri kapsamında, gerek sıvılaştırılmış LNG tedarikçilerimizle de bir sıkıntı yaşamayız. Ama ciddi bir altyapı yatırımı yaptık. O altyapı sayesinde hem depolama kabiliyetimiz hem de LNG alma kabiliyetimiz, gazlaştırma kabiliyetimizin artmasıyla bir sıkıntı yaşamayacağımızı öngörüyorum.”