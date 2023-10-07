Erdoğan Soylu’nun eski danışmanını görevden aldı

Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın isimleri görevden almaya devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Erdoğan’ın gece yarısı kararnamesiyle Süleyman Soylu’nun bakanlık döneminden eski danışmanı Ali Arif Özzeybek’in başkanı olduğu Cemevi Başkanlığı’na ise Ali Rıza Özdemir atandı.





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla ile çok sayıda bakanlıkta onlarca yeni atama gerçekleşti. Erdoğan’ın gece yarısı kararnamesiyle, geçen yıl kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı değişti. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eski danışmanı Ali Arif Özzeybek başkanlık yaptığı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Erdoğan’ın imzasıyla Ali Rıza Özdemir atandı. Muharrem Eligül’ün Ayaş Kaymakamlığı’na atanmasından beri aylardır boş kalan Cemevi Başkan Yardımcılığı’na ise Esin Saykan atandı.





Necdet Sıtkı Yakupçebioğlu Strateji Geliştirme Başkanı, Ahmet Serdar İbrahimcioğlu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Muhammed Zeki Durak Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı ve Yusuf Kıraç Türkiye Uzay Ajansı Başkanı oldu.





Kararnamede, Diyanet İl Başkanlığı’na bağlı 7 ilin de müftülüklerine yeni atamalar yapıldı. Buna göre, İzmir İl Müftülüğü’ne Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, Afyonkarahisar İl Müftülüğü’ne Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Diyarbakır İl Müftülüğü’ne Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, Ağrı İl Müftülüğü’ne Necati Şafak, Kırşehir İl Müftülüğüne Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, Kahramanmaraş İl Müftülüğü’ne Abdurrahman Kotan ve Giresun İl Müftülüğüne Selçuk Kılıçbay atandı.





Başında Mehmet Şimşek’in bulunduğu ve üst yönetimin değiştiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda 9 genel müdürlük ile 5 başkanlığa yeni atama yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne Yakup Tekin, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’ne Hakan Güzel, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürlüğüne Yiğit Korkmaz Yaşar, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Kerem Dönmez, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne Deniz Yılmaz, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne Didem Bahar Özgün Yılmaz, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne Mert Özarar, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na Muhsin Atcı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Tutal, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Mustafa Koç, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Şinasi Candan ve Gelir İdaresi Başkanlığına Bekir Bayrakdar atandı.Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre Haykır atanırken, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı’na Yusuf Kıraç; KOSGEB Başkanlığı’na ise Ahmet Serdar İbrahimcioğlu atandı.İlker Murat Ar Sanayi Genel Müdürü, Abdullah Başar Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü, Mehmet Bozdemir Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü, Hüseyin Cahit Büyükbaş Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü, Alper Güzel Milli Teknoloji Genel Müdürü, Muhammet Bilal Macit Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü, Ahmet Şimşek Kalkınma Ajansları Genel Müdürü, Abdurrahman Aydın Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü, Ahmet Halit Hatip Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Erol Ökten Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü oldu.Kararnameyle, Adli Tıp Kurumuna 3 yeni atama yapıldı. Görevden alınan Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin’in yerine Mustafa Özel atandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğüne Cengiz Mete, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne ise Zarife Seçer atandı.