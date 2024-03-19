Samanyolu Haber /Dünya / Hamas komutan İssa'nın öldürüldüğü açıklandı /19 Mart 2024 09:49

Hamas komutan İssa'nın öldürüldüğü açıklandı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'ın askeri kanadının üç numaralı ismi Marwan Issa'nın geçen hafta İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

Issa, 7 Ekim'deki Hamas saldırıları ardından başlayan savaşta İsrail'in öldürdüğü en üst düzey Hamas yetkilisi.

Gazze'yi kontrol eden Hamas ise ölüm haberine yönelik bir açıklama yapmadı.

Sullivan, örgütün diğer liderlerininse Gazze'deki tünellerde saklandığını tahmin ettiklerini söyledi.

İsrail basını Issa'nın Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat mülteci kampının altında bulunan tünelleri hedef alan hava saldırısında öldürüldüğünü aktardı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın komutan yardımcısı olan Issa'nın, İsrail'in en çok aradığı isimlerden olduğu biliniyordu.

Avrupa Birliği de, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının arkasındaki isimlerden olduğunu iddia ettiği Issa'yı, terör listesine eklemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hamas komutan İssa'nın öldürüldüğü açıklandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:43:14