Hamas komutan İssa'nın öldürüldüğü açıklandı

Issa, 7 Ekim'deki Hamas saldırıları ardından başlayan savaşta İsrail'in öldürdüğü en üst düzey Hamas yetkilisi.



Gazze'yi kontrol eden Hamas ise ölüm haberine yönelik bir açıklama yapmadı.



Sullivan, örgütün diğer liderlerininse Gazze'deki tünellerde saklandığını tahmin ettiklerini söyledi.



İsrail basını Issa'nın Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat mülteci kampının altında bulunan tünelleri hedef alan hava saldırısında öldürüldüğünü aktardı.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın komutan yardımcısı olan Issa'nın, İsrail'in en çok aradığı isimlerden olduğu biliniyordu.



Avrupa Birliği de, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının arkasındaki isimlerden olduğunu iddia ettiği Issa'yı, terör listesine eklemişti.