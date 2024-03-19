Gökhan Zan ve 'ses kayıtları' olayında iki ihtimal var

'YEŞİLDAL, 'ARKASINDA LÜTFÜ SAVAŞ VAR' DİYOR'





'İKİ İHTİMALDEN SÖZ EDEBİLİRİZ'





Sözcü yazarı İsmail Saymaz, diğer partilerle kimi pazarlıklara girdiğine dair iddiaların varlığı sebebiyle Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı geri çekilen eski futbolcu Gökhan Zan'la ilgili gelişmeleri köşesine taşıdı.Zan'ın ses kayıtlarının montaj ve deep fake olduğunu savunduğunu, "Bu görüşme tamamen yalan" dediğini hatırlatan Saymaz, şöyle devam etti:"Kocakaya ile 6 Şubat depreminden sonra tanıştıklarını söylüyor. Coğrafyacı olduğu için kendisinden fay hatları hakkında bilgi aldığını belirtiyor. Zamanla yakınlaştıklarını, biraraya geldiklerini ve sohbet ettiklerini ifade ediyor.Ancak Karakaya ve polislikten ihraç edilmiş olan kuzeni Nihal Kocakaya’nın montaj ses kayıtlarıyla kendisine şantaj yaptığını, 5 milyon TL istediğini savunuyor. Bu kumpasın arkasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın olduğunu ileri sürüyor.Zan, kayıtlardan üç hafta önce haberdar olduğunu, geçen cumartesi TİP’liler tarafından kendisine dinletildiğini belirtiyor. Kayıtların pazar günü eline geçtiğini ve şikayetçi olduğunu anlatıyor.Zan, şantaja uğradığı anda neden savcılığa gitmediğini açıklayamıyor. İkinci kayıtta, kayıtların varlığından haberdar olduğu ve sorunu mafyatik yollarla çözmeye çalıştığı anlaşılıyor.Gökhan Zan adına para teklif ettiği öne sürülen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, iddiaları reddederek, şöyle konuştu: 'Ne kendilerini tanırım ne de böyle bir görüşmem oldu. İspat edilsin milletvekilliğinden istifa edeceğim ve bu şehri terk edeceğim. Böyle bir namussuzuluk ve alçaklık olabilir mi! ‘İl binasına geldik’ diyorlar. Telefonları incelensin; binaya gelmişse kabul edeceğim.'Yeşildal, bu hadisenin bir haftadır konuşulduğunu vurgulayarak,'Bu tür ayak oyunlarına ihtiyacımız olmadığını herkes bilir. Kimin ihtiyacı olduğunu da bilir' diye konuşuyor. 'Tam bir komplo' diyor ve arkasında Lütfü Savaş’ın olduğunu iddia ediyor.Yeşildal: 'Savaş’ın seçimleri manipüle etmek ve lehine çevirmek için yaptığı bir komplo. Yüzde yüzde Savaş’ın parmağı var.'Zan’a kumpas kurulmuş olabilir mi? AK Partililerle pazarlık masasına oturduğunu iddia eden Turgay Kocakaya ise kendilerini Zan’ın yönlendirdiğini savunuyor.Kuzeni Nihal Kocakaya ile önce sponsorluk adlı altında iş adamlarına gittiklerini ve eli boş döndüklerini söylüyor. Zan’ın 'Paraya ihtiyacım var' demesi üzerine AK Partililerle görüştüklerini ileri sürüyor.Ancak görüşmenin, iddia ettiği üzere AK Parti İl Başkanlığı’nda değil, bir villada gerçekleştiğini kaydediyor. Kuzeninin 'İl başkanlığındayız' demesini istediği için öyle söylediğini kaydediyor.Kocakaya, görüşmeler sırasında kendisinin dışarıda ve arabada beklediğini, teması kuzeninin kurduğunu savunuyor. Kuzenin 'Para alırsak elimizde kanıt bulunsun' dediği için görüşmeyi kaydettiklerini söylüyor.Kocakaya, şöyle diyor:'Zan, ‘Benim böyle bir talebim var, yoksa çekileceğim. Maddi olarak sürdüremiyorum’ dedi. Kendine ‘Gerek yok’ dedim. Ancak son olay olunca ‘Artık çalışmak istemiyorum’ diyerek, ayrıldım. Gökhan, beni arayıp tehdit etti.'Kocakaya’nın ifadesinde birden çok soru işareti var.Kaydın aksine... Görüşmenin AK Parti Hatay İl Başkanlığı’nda olmadığı, adını verdiği Yeşildal ve Öntürk’le bizzat görüşmediği anlaşılıyor. AK Partililerle pazarlık yapıyor izlenimi vererek, Zan’ı tuzağa çekmiş olabilirler.Kayıtların gerçek olması halinde iki ihtimalden söz edebiliriz. Ya Zan, Kocakaya üzerinden AK Partililerle pazarlığa oturmuştur. Ya da... Kocakaya tarafından tuzağa düşürülmüştür."