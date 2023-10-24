'Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı nazikçe(!) Türkiye'den gönderildi'

Gazeteci Fehim Taştekin'in aktardığına göre İsmail Haniye'ye "Nazikçe 'Git'" denildi.



Al-Monitor'a konuşan iki farklı kaynak Türkiye'nin söz konusu kararı "Hamas'ı hala himaye ediyor" görüntüsünden çıkmak adına aldığını kaydetti.



Yazıda ayrıca Haniye'nin Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "şükür namazı" kıldığı görüntüler ile Doha’da yaşayan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri’nin El Cezire’ye röportajın Ankara'da rahatsızlık yarattığını aktarıldı.



Salih el Aruri, açıklamasında ellerinde İsrail'deki tüm esirlerin bırakılmasını sağlayacak esirler olduğunu ve zafer için ne gerekiyorsa yapacaklarını söylemişti.



"BASKI İSRAİL'DEN DEĞİL ABD'DEN GELDİ"



Al Manitor'a konuşan Filistinli bir kaynak ise Türkiye'nin Hamas ile ilişkilerini kesmesi yönündeki baskının İsrail'den değil Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) geldiğini vurguladı.



Filistinli kaynak şunları söyledi:



“Hamas, İslami Cihat ve Gazze’deki diğer direniş örgütleri şu aşamada arabuluculuk meselesini konuşmak istemiyor. Gelen tekliflerin hepsi ‘Rehineler bırakılsın’ diye başlıyor. ‘Buna karşılık bombardıman dursun, Gazze’ye su ve elektrik verilsin, Mısır’la Refah kapısı açılsın’ deniliyor. Gazze’deki örgütler ise önce bombardıman dursun, sonra konuşalım’ noktasında. Bu yüzden arabuluculuk teklifleri karşılık bulmadı. Taraflar ateşkese hazır noktaya gelirse Mısır arabuluculuğu kimseye bırakmaz. Katar ve Türkiye yan rollerde oynayabilir.”