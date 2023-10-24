Almanya'daki Yahudi aydınlardan barış çağrısı





Hamas tarafından sivillere yönelik kasıtlı saldırıların hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İsrail'de sivillere yönelik terörist saldırıları ve Gazze'de sivillerin öldürülmesini kayıtsız şartsız kınıyoruz. Birçoğumuzun İsrail'de bu şiddetten doğrudan etkilenen aile ve arkadaşları var. Gazze'de sivillerin öldürülmesini de aynı güçle kınıyoruz.





Bu keyfi kısıtlamalara direnme girişimleri ayrım gözetmeyen bir şiddetle karşılanmaktadır. Yetkililer Almanya genelinde göçmen kökenli insanları hedef alarak, çoğu zaman en sudan bahanelerle sivilleri taciz ediyor, tutukluyor ve dövüyor.





Berlin'de, büyük Türk ve Arap topluluklarına ev sahipliği yapan Neukölln bölgesi artık polisin kontrolündeki bir mahalle. Zırhlı minibüsler ve silahlı çevik kuvvet polisleri sokaklarda devriye gezerek Filistinlilere yönelik spontane destek ifadeleri ya da Filistin kimliğinin sembollerini arıyor. Yayalar kaldırımlarda itilip kakılıyor ve biber gazı ile saldırıya uğruyor. Çocuklar acımasızca saldırıya uğruyor ve tutuklanıyor. Tutuklananlar arasında tanınmış Suriyeli ve Filistinli aktivistler de bulunmaktadır.





Gazze için şiddet içermeyen direniş biçimlerinin çoğunun bastırıldığı bir dönemde, şiddet ve gözdağı eylemleri de gerçekleşmektedir: bir sinagoga atılan Molotof kokteyli; Yahudi evlerinin kapılarına çizilen Davut Yıldızları. Bu haksız antisemit suçların nedenleri ve failleri bilinmemektedir.

TARİHİN TEKERRÜR ETMESİ TEHLİKESİ SÖZ KONUSU

Ancak Almanya'nın Gazze'de hayatını kaybedenler için alenen yas tutma hakkını reddetmesinin Yahudileri daha güvenli kılmayacağı açıktır.





Bu tür gösterilerin tehdit olarak algılanmasının, Federal Polise göre Yahudi karşıtı suçların "ezici çoğunluğunun" (yaklaşık yüzde 84) Alman aşırı sağcılar tarafından işlendiği Almanya'daki Yahudi yaşamına yönelik gerçek tehdidi büyük ölçüde tersine çevirdiğini kınıyoruz. Toplantı yasaklarının Alman tarihiyle hesaplaşmaya yönelik bir girişim olması gerekirken, tam da bu şekilde tarihin tekerrür etmesi tehlikesi söz konusudur.

İFADE VE TOPLANMA ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI DUYULMALI

Muhalefet, her özgür ve demokratik toplum için bir önkoşuldur. Özgürlük, diye yazmıştı Rosa Luxemburg, "her zaman muhalefet özgürlüğüdür". İfade özgürlüğünün baskı altına alınmasıyla birlikte Almanya'daki atmosferin hem Yahudiler hem de Müslümanlar için ülkenin yakın tarihinde hiç olmadığı kadar tehlikeli hale geldiğinden endişe ediyoruz. Bizim adımıza işlenen bu eylemleri kınıyoruz.

Almanya'da yaşayan yüzden fazla Yahudi sanatçı, yazar ve bilim insanı bir açık mektup yayınladı. Yahudi entelektüeller barış ve ifade özgürlüğü için çağrıda bulunurken, “İsrail Devleti’ne yönelik her türlü eleştirinin antisemitizm olarak değerlendirilmesini reddediyoruz” dedi. Alman Tageszeitung (taz) gazetesinde yayımlanan ve 100'den fazla Yahudi sanatçı, yazar ve bilim insanının imzaladığı çağrı metni şöyle;Bizler, aşağıda imzası bulunan ve Almanya'da yaşayan Yahudi sanatçılar, yazarlar ve akademisyenler olarak, bu ay İsrail ve Filistin'de yaşanan korkunç şiddet olaylarının ardından demokratik kamuoyuna yönelik rahatsız edici baskıları kınamak üzere yazıyoruz.Geçtiğimiz haftalarda Almanya genelinde eyalet ve şehir yönetimleri Filistinlileri desteklendiğinden şüphelenilen halka açık toplantıları yasakladı. Bu baskılar aynı zamanda "Irkçılığa Karşı Gençlik" ve "Orta Doğu'da Şiddete Karşı Yahudi Berlinliler" gibi gösterileri de cezalandırmaktadır. Öyle ki bir vakada, İsrailli Yahudi bir kadın, ülkesinin yürüttüğü savaşı kınayan bir pankart taşıdığı için tutuklandı.Polis bu kararlar için inandırıcı bir savunma sunmamıştır. Yahudi gruplar tarafından düzenlenen toplantıların yasaklanması da dahil olmak üzere hemen hemen tüm iptal kararları, polis tarafından kısmen "Yahudi karşıtı sloganları kışkırtma" "yakın tehlikesi" temelinde gerekçelendirilmiştir. Kanaatimizce bu iddialar, İsrail'e yönelik eleştirileri de içerebilen meşru ve şiddet içermeyen siyasi ifadelerin bastırılmasına hizmet etmektedir.Filistin bayrakları ve kefiye okullarda yasaklanmıştır. Bu eşyaların kamusal alanda bulundurulmasına kanunen izin verilmesine rağmen, bu durum polis şiddetine ve tutuklamalara yol açmaktadır. Bu yılın başlarında, Berlin polis memurları mahkemede, protestoların bastırılması sırasında "Filistin bayrağının renklerini ya da Filistin dayanışmasıyla ilişkili atkıları takarak dikkat çeken" sivilleri hedef aldıklarını itiraf etti. Çok sayıda film görüntüsü bu durumun hala devam ettiğini ve ırkçı önyargıların şüphelilerin hedef alınmasında önemli bir rol oynadığını göstermektedir.Yurttaşlık haklarına yönelik bu ihlaller Almanya'daki kültürel elitler arasında pek de tepki yaratmıyor. Büyük kültür kurumları, sanki senkronize bir şekilde, çatışmayla ilgili oyunları iptal ederek ve İsrail'in eylemlerini eleştirebilecek - ya da sadece Filistinli olan - kişilerden konuşma hakkını geri çekerek kendilerini susturdular. Bu gönüllü otosansür bir korku, öfke ve sessizlik ortamı yaratmıştır. Tüm bunlar Yahudileri korumak ve İsrail devletini desteklemek bahanesiyle yapılıyor.Yahudiler olarak bu ırkçı şiddet bahanesini reddediyor ve Arap, Müslüman ve özellikle Filistinli komşularımızla tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Önyargılı bir korku içinde yaşamayı reddediyoruz. Bizi korkutan Almanya'da hâkim olan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı atmosferidir; bu atmosfer saplantılı ve paternalist bir Yahudi düşmanlığı ile el ele gitmektedir. İsrail devletine yönelik her türlü eleştirinin antisemitizmle eş tutulmasını özellikle reddediyoruz.Yahudiler zaten savunmasız bir azınlık; bazı İsrailliler sokakta İbranice konuşmaktan korktuklarını bildiriyor. Gösteri yasakları ve bunların şiddetle uygulanması sadece şiddeti kışkırtır ve tırmandırır.Almanya'yı Anayasa'da yer alan ifade özgürlüğü ve toplanma hakkına ilişkin yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz: "İnsan onuru dokunulmazdır. Ona saygı göstermek ve onu korumak tüm devlet otoritelerinin görevidir."Yoav Admoni, sanatçıAbigail AkaviaHila Amit, yazar, öğretmenMaja Avnat, bilim insanıLyu Azbel, profesörGilad Baram, film yapımcısı, fotoğrafçıYossi BartalAlice Bayandin, fotografçı, film yapımcısıEliana Ben-DavidAnna Berlin, sanatçıSanders Isaac Bernstein, yazarAdam Berry, fotoğrafçı, TV yapımcısıJackson Beyda, sanatçıJulia Bosson, yazarEthan Braun, bestekarCandice Breitz, sanatçıAdam Broomberg, sanatçıJeffrey Arlo BraunNoam Brusilovsky, tiyatro ve radyo yapımcısıCristina BurackDalia Castel, film yapımcısıAlexander Theodore Moshe Cocotas, yazar, fotoğrafçıEli Cohen, dansçıZoe Cooper, yazarMiriam Maimouni yazar, sanatçıDana Dimant, film yapımcısıEmily Dische-BeckerEsther Dischereit, yazarTomer Dotan-Dreyfus, yazarShelley Etkin, sanatçıEmet EzellDeborah Feldman, yazarSylvia FinziErica Fischer, yazarNimrod FlaschenbergRuth Fruchtman, yazarOlivia Giovetti, yazar ve kültür eleştirmeniHarry Glass, kuratorWilliam Noah GlucroftA.J. Goldmann, yazar ve fotoğrafçıJason GoldmannNoam Gorbat, film yapımcısıAvery GosfieldMax Haiven, profesörYara Haskiel, sanatçıIris Hefets, psikoanaliz uzmanı, yazarMarc HerbstWieland Hoban, besteci, çevirmenSaSchriftsteller, rejisörEliana Pliskin JacobsEugene JareckiRoni Katz, koreograf ve dansçıMarett Katalin KlahnMichaela Kobsa-Mark, belgeselciDavid Krippendorff, sanatçıQuill R. Kukla, filozofSara KrummingaJenna Krumminga, yazar ve tarihçiMatt Lambert, sanatçıNa’ama Landau, film yapımcısıElad Lapidot, profesörDanny Lash, müzisyenShai Levy, film yapımcısı ve fotografçıElizabeth, yazar gazeteciRapha Linden, yazarAdi Liraz, sanatçıAnna LublinaSasha LurjeRoni Mann, profesörBen Mauk, yazarLee Méir, koreografDovrat MeronAaron Miller, bilim insanı ve sanatçıBen MillerCarolyn MimranShana Minkin, bilim insanıSusan Neiman, filozofGilad Nir, filozofBen Osborn, müzisyen ve yazarRachel Pafe, yazar, araltırmacıPeaches, müzisyenSiena sanatçı, yazarUdi RazAurelie Richards, sanat danışmanıKari Leigh RosenfeldLiz RosenfeldRyan Ruby, yazarRebecca Rukeyser, yazarAlon SaharTamara SaphirEran SchaerfAnne SchechnerOded Schechter, bilim insanıJake SchneiderAli SchwartzCari Sekendur, tasarımcıYael Sela (Teichler), tarihçiMati Shemoelof, şair, yazarMaya Steinberg, film yapımcısıRobert Yerachmiel Sniderman, şair, sanatçıAvinoam J. StillmanVirgil B/G TaylorTanya Ury, sanatçı, yazarIanWaelder, sanatçı, yayıncıRachel WellsSarah WoolfYehudit YinharSivan Ben Yishai, yazarDafna Zalonis, sanatçı