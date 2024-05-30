Samanyolu Haber /Dünya / Hamas'tan 'anlaşma' açıklaması: Hazırız! /30 Mayıs 2024 21:10

Hamas'tan 'anlaşma' açıklaması: Hazırız!

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazır olduğunu duyurdu.

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İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından dünya kamuoyunda tepkiler sürüyor.

Hamas da bugün yaptığı açıklama ile İsrail hükümetine çağrıda bulundu. Hamas tarafından yapılan açıklamada saldırıların durdurulması halinde rehine mahkum takasını da kapsayan bir anlaşma yapılabileceği ifade edildi.

"TAM ANLAŞMAYA HAZIRIZ"
Hamas'ın rehine ve mahkumlara yönelik açıklaması şu şekilde:

"Daha önceki tüm dolaylı müzakere turlarında arabulucuların çabalarıyla esneklik ve pozitiflik gösterdik. Yine söylüyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazırız"

NE OLMUŞTU?
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanından (UAD) İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ve acil önlem talebine ilişkin karar açıklanmıştı.

Mahkeme kararda, "İsrail, Filistinlilerin kısmen dahi yok olmasına yol açabilecek yaşam koşullarına sebep veren askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır" demişti.

Karara rağmen İsrail Filistin'in Refah kentine saldırı düzenledi. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırının 'trajik terslik' olduğunu savundu.

Saldırının Hamas'ın bölgeyi kullandığını gösteren kesin istihbarat sonrası gerçekleştiğini öne süren İsrail, uluslararası hukuka uyduklarını iddia etmişti.

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