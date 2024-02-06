Hamas'tan beklenen cevap geldi: Gözler İsrail'e çevrildi

Sözcü'de yer alan habere göre İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den beri sürerken ateşkes yapılmasına yönelik çabalar da devam ediyor.



Bu kapsamda Hamas, Mısır ve Katar tarafından Gazze için önerilen ateşkes anlaşmasına yanıtını sunduğunu bildirdi.



Hamas'ın liderleri ve diğer Filistinli gruplarla yapılan istişare görüşmelerinin ardından yanıtını ilettiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hamas, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı."



Açıklamada ayrıca, Katar ve Mısır'ın yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma yönünde çaba sarf eden ülkelerin girişimleri takdir edildi.



ABD VE KATAR'DAN AÇIKLAMA



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman El Sani de Doha’da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuya dair açıklamalarda bulundu.



El Sani Hamas’ın teklife “olumlu yanıt verdiğini” açıkladı. Hamas’ın yanıtını Tel Aviv’e bildirdiklerini ifade eden Sani, konunun hassasiyeti nedeniyle ayrıntı veremediğini söyledi.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da “Hamas'ın rehı·ne anlaşması çerçevesı·ne verdı·ğı· yanıtı gözden geçı·rı·yoruz, çarşamba günü İsraı·l hükümetı· ı·le görüşeceğı·z” dedi.



El Sani gibi ayrıntıya girmeyen Blinken, "Hala yapılacak çok iş var, ancak bir anlaşmanın mümkün ve hatta gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz" dedi.



PARİS TOPLANTISI



Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın katıldığı Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerden bir taslak teklif çıkmıştı.



Daha sonra, İsrail Kanal 12 televizyonu Paris'te görüşmelerin yapıldığını ancak buna ilişkin "basına sızan maddelerin doğru olmadığını" açıklamıştı.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Paris'te müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.