Hamas'tan UNESCO'ya kültürel varlıkların korunması çağrısı

DW Türkçe'de yer alan habere göre İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişletmesiyle yıkılan ve hasar gören tarihi yapıların sayısı da artıyor.



Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas, İsrail saldırılarında Filistin'in en eski kilisesi, Osmanlı hamamları ve tarihi camilerin tahrip edildiğini bildirerek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) tarihi eserlerin korunması çağrısında bulundu.



Cuma günü sosyal medyada yayılan fotoğraf ve görüntülerde Gazze kentinde bulunan en büyük ve en eski cami olan Büyük Ömer Camii'nin minaresi dışında tamamen yıkıldığı görülüyor.



Tarihi Hristiyanlık ve İslam öncesine dayanan eski mabedin 5'inci yüzyılda Bizanslılar tarafından kiliseye ve 7'nci yüzyılda Halife Ömer döneminde camiye dönüştürüldüğü biliniyor.



Hamas'ın Eski Eserler Bakanlığı, İsrail ordusunun tarihi ve arkeolojik eserleri tahrip etmesini kınayan açıklamasında "Arkeolojik alanların hedef alınması ve tahrip edilmesi suçu, dünyayı ve UNESCO'yu, bu büyük medeniyet ve kültürel mirasın korunması için harekete geçirmelidir" denildi.



Açıklamada, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana 104 caminin operasyonlarda tahrip edildiği belirtildi.



İsrail'in hava saldırılarında dün, yine Gazze kentinin tarihi Eski Şehir bölgesindeki Osman bin Kaşkar Camii tahrip edilmişti. Hamas açıklamasında, bölgede geriye kalan son Osmanlı tarzındaki hamam olan Samara Hamamının da ağır hasar gördüğü belirtilerek Gazzelilerin bin yılı aşkın süredir bu hamamı kullandığına işaret edildi.



Açıklamada, aralarında bin yıllık Rum Ortodoks kilisesi Aziz Porphyrius'un da bulunduğu üç kilisenin operasyonlarda tahrip edildiği bildirildi. Bölgede hala faaliyetteki en eski kilise olan Aziz Porphyrius Ekim ayı sonundaki bir hava saldırısında yıkılmıştı.



Hamas, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra ABD dâhil birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.