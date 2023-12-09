Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ordusu açıkladı: Operasyon başarısız oldu /09 Aralık 2023 00:50

İsrail ordusu açıkladı: Operasyon başarısız oldu

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için gerçekleştirilen operasyonun başarısız olduğunu açıkladı ve bu esnada 2 askerin ağır yaralandığını açıkladı.

SHABER3.COM

İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, askerlerin, Hamas'a ait bir yere perşembe gecesi baskın düzenlediği ve İsraillilerin kaçırılması ve esir alınmasına iştirak eden silahlı kişilerin etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Operasyonda 2 askerin ağır yaralandığı bildirilen açıklamada, söz konusu girişimde esirlerin kurtarılamadığı kaydedildi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan, konuya ilişkin yapılan açıklamayla eş zamanlı olarak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da başarısız kurtarma girişimine ilişkin video yayımladı.

Videonun başında, İsrail güçlerinin başarısızlıkla sonuçlanan girişiminde, Sa’ar Baruch isimli İsrailli askerin öldüğü, onu kurtarmak için gelenlerin de öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Daha sonra videoda esir Baruc'un ölmeden önceki konuşmaları yer aldı. Baruch, 24 yaşında olduğunu, 7 Ekim'de esir alındığını, evinin Be'eri isimli İsrail yerleşim yerinde olduğunu, 40 gündür Gazze'de esir tutulduğunu ve eve dönmek istediğini söyledi.

Sonrasında ekrana gelen yazıda ise İsrail güçlerinin, gece 02.30'da esir askerin olduğu yere ambulans kullanmak suretiyle sızma girişiminde bulunduğu, bunun farkına varılmasının ardından sızan güçlerle çatışmaya girildiği yer aldı.

Videoda daha sonra yerlerde sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerine ait olduğu belirtilen kan izlerinin ve yine onlardan ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüsü yer aldı.

En sonunda ise Baruch'un kanlar içindeki görüntüsüne yer verildi.

Hamas'tan sabah erken saatlerde, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kurtarma girişiminde bulunduğu bir İsrailli esir askerin çıkan çatışmada öldüğünü duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail ordusu açıkladı: Operasyon başarısız oldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:22:19