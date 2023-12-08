Meral Akşener özür diledi













Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi program için geldiği Trabzon’da akşam saatlerinde Yomra ilçesinin İkisu Mahallesi'nde kahvehane toplantısına katıldı. Mahalledeki vatandaşlarla bir masa etrafında toplantı yapan Akşener, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.Toplantıda bir vatandaş, Akşener’in Altılı Masa'dan kalkışını kastederek “Keşke o masadan kalktığınızda geri dönmeseydiniz, konumunuz çok daha farklı olurdu” dedi. Akşener, “Şimdiki aklım olsaydı dönmezdim. Hep özeleştiri diyorlar ya, asıl özeleştiri o. O nedenle kendi başımıza gidiyoruz” deyince bir başka vatandaş, "O zaman aklın mı gitti" diye sordu.Akşener ise “İçtenlikle söylüyorum, bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettik. Ben kişisel olarak hiçbir şey talep etmedim. Partimiz var bizim ben neden Cumhurbaşkanı adayı olmayayım ki. Arıza çıkarmamak için her şeyden vazgeçtim. Ama siz iki insanı istediniz, doğru mu, ben de onlara gayret ettim. O da kabul görmedi. Ondan sonraki fasıl öyle oldu. Özür dilerim” yanıtını verdi.“Özür dileyecek bir şey yok ya hiç kalkmasaydınız” diyen vatandaşa cevap veren Akşener, o dönemde yaşananları şu şekilde anlattı:* "Alengirli bir iş olmadı. 6 kişi oturuyoruz. Biz adayın nasıl bir yöntemle seçileceğini konuşmak üzere oturmuşuz. Bir baktık ki aday ismi konuşuluyor. Buna itiraz ettim. Biz adayın seçilme yöntemini konuşacaktık. Kimseyi de incitmek istemiyorum. Sonuç itibarıyla 5 arkadaşımız Kemal Bey’i söyledi. Ben de sizin istediğiniz iki kişiyi söyledim ve ‘Kemal Bey’in de ismi olsun araştırma yaptıralım’ dedim. Araştırmanın sonucuna uyalım.* Bana dendi ki, ‘Siz istemiyorsanız 5 kişi imzalayalım. Siz gidebilirsiniz.’ Dolayısıyla ben de ‘Peki’ dedim. Hem Ali Babacan, hem de Sayın Davutoğlu, dediler ki ‘Yok yok, yıkıp dökmeyin.’ Ondan sonra ben tekrar arkadaşlarla konuşup bir yetki almak üzere geri döndüm. Ben gizli iş yapamıyorum. Sonuç itibarıyla biz arkadaşlarla konuştuk, ‘Oturma bir daha’ dediler. Kalktık o konuşmayı yaptık. Sonra hem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş gece evime saat 02.15’te geldiler. İkisine de son kez sordum, ‘Sen aday olabilir misin, sen aday olabilir misin’ diye. ‘Hayır’ dediler. Bunun üzerine bir teklif yapıldı.* Normalde genel başkanların hiçbiri olmayacak, ikisi olacak. Bununla kazanma ihtimali yüksekti. Sonra ortak yazı hazırladık. Arkadaşlarım ‘tekrar masaya dön’ dediler. Buradaki halime bak, yazık bana da. Sonra döndük otele gittik, iki belediye başkanı ve Kemal Bey, burada yüz yüze ‘tamam’ dedik. Masaya gittik, kâğıdı imzalayacağız zannediyorum. Önce bir arkadaş, sonra Sayın Babacan ‘Bizim bundan haberimiz yok’ dedi. Ben de masanın haberi var zannediyorum. ‘Burada bana aklın yeni mi başına geldi’ diyebilirsin. Sorguladığım yer burası."İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da, “Kısacası adamlar 38 milletvekilinde de anlaşmışlar” diyerek Akşener’e destek verdi.İYİ Partili olduğunu ifade eden bir vatandaş ise ittifak kurma teklifinin İYİ Parti Genel İdare Kurulu tarafından oy çokluğu ile reddedilmesi kararının AKP’ye yarayıp yaramayacağını sordu ve “Danışmanlarınız, siyasi araştırma sonuçları sizi yanıltabilir mi” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bu soruya da şöyle cevap verdi:* "Araştırma sonuçlarına göre yapmıyoruz bu işi. Partimiz bizim 9,68 bir oy aldı. 9,5 diyelim. 44 milletvekili çıkardık. Geçen dönemin aynısı. Biz başarılı mıyız? Hayır. Öldük mü? O da hayır. Ölmedik devam ettiriyoruz ama başarılı değiliz, bu netlikte konuşalım. AKP kazanır, kazanmaz kısmı ayrı ama biz CHP’ye 2019’da AKP’yi yenmek üzere bir teklif götürdük. Hedefimiz İstanbul ve Ankara’ydı. ‘İstanbul ve Ankara alındığında 2023’te Cumhurbaşkanlığı’nı kazanır bu garip sistemi ortadan kaldırırız’ diye düşündük. Bu ucube sistemden bu ülkeyi kurtarmaktı amacımız.* 2023’te gördük ki bizim gayretlerimizin sonucu yok. İstanbul’u alan Türkiye’yi alırdı. Tayyip Bey öyle diyordu. Normal şartlarda bizim için de öyle olacaktı. İki belediyeyi aldık. İkisi de Türkiye’de yaşayan herkesin teveccühünü kazandı. Sizin beni istemenizi isterim ama millet onları istedi. Oldu mu, olmadı. Şimdi demek ki sürekli birilerine yardımcı olmak, sistemin değişmesine sebep olmuyormuş. CHP burada bizi desteklesin. Destekle baba destekle sonuç Cumhurbaşkanlığında Erdoğan oturuyor, AKP oturuyor.”