Galatasaray, Adana Demirspor'u Kerem Aktürkoğlu ile geçti, Kopenhag'a kilitlendi

Sarı kırmızılılar, ligde bir sonraki mücadelesini Sivasspor deplasmanında yapacak. Adana Demirspor ise, sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.





Sağ kanatta Sacha Boey topu Tete'ye bıraktı. Tete'nin pasında Kerem Aktürkoğlu ceza yayında bekletmeden yaptığı tek pasında, ceza sahası sağ çaprazda Sacha Boey kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şık bir tek vuruş yapan Boey, kaleci Mahammadaliyev'i mağlup etti ve skoru 1-0'a getirdi.





Galatasaray, Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti ve Kopenhag maçı öncesi ligde haftayı kayıpsız kapattı.Şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı haftada Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı maçı kazandı.1 gol-1 asistle geceye damga vuran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag maçı öncesi takımını sırtladı. Teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonraki ilk maçta Galatasaray'a konuk olan Adana ekibi, 45+4'te Niang ile bulduğu penaltı golüne rağmen, beraberlik fırsatlarını değerlendiremedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Sonradan oyuna giren Cedric Bakambu ile penaltı kazanan Galatasaray'da, Mauro Icardi 90+5'te attığı golle maçın skorunu 3-1 olarak belirleyen isim oldu ve Kerem gibi mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamladı.Galatasaray bu galibiyetle puanını 40 yaptı ve maç fazlasıyla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturarak, cumartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesinde moral depoladı.Maçın ilk bölümünü üstün götüren Galatasaray, Adana Demirspor karşısında golü 22. dakikada Sacha Boey ile buldu.Manchester United maçında oyuna sonradan giren ve takımının skora 3-3'lük beraberliği yakalamasını sağlayan Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor ağlarını da sarstı.Sağ kanatta hava topu mücadelesinde kapılan topta Sacha Boey'in indirdiği topu Lucas Torreira bekletmeden Mauro Icardi'ye aktardı. Mauro Icardi kaleye sırtı dönük şekilde yaptığı tek pasta savunmanın arkasına koşu yapan Kerem'e pasını verdi.Galatasaray'ın ilk golünde asistin sahibi olan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında topun dibine girip yaptığı hafif aşırtma vuruşu ile topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.Konuk ekip Adana Demirspor, 45+4'te kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı.Sol kanatta ceza sahası içine giren Yusuf Sarı'nın ortasını Victor Nelsson kesmek istedi. VAR uyarısı sonrası Nelsson'un topa müdahalesinin penaltıya sebebiyet verdiği tespit edildi ve penaltı noktası gösterildi.Topun başına geçen Mbaye Niang, vuruşu gole çevirdi ve Adana Demirspor skoru 2-1'e getirdi.İlk yarıda iki gol atan ve birçok pozisyona giren Galatasaray olsa da, Adana Demirspor da zaman zaman kontrataklarla tehlike yarattı.İkinci yarı da yüksek tempoda oynanırken, hem Galatasaray hem de Adana Demirspor net fırsatları gole çeviremedi. Galatasaray'da, Tete 69. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyondan eli boş döndü. Konuk ekip Adana Demirspor ise, Yusuf Sarı ve Semih Güler'le gole yaklaştı.Mücadelenin 65. dakikasında Wilfried Zaha ve Kaan Ayhan 65. dakikada oyuna girerken, Dries Mertens ve Kerem Demirbay saha kenarına geldi.Maçın 78. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Bakambu, kaleci Mahammadaliyev'in müdahalesiyle yerde kalınca penaltı noktası gösterildi.Topun başına geçen Mauro Icardi, iki maçlık sessizliğinin ardından topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi. Arjantinli futbolcu da, Kerem Aktürkoğlu gibi maçı 1 gol, 1 asistle tamamladı.