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Başsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ile ilgili açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un karıştığı ölümlü kazayla ilgili olarak, "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" açıklaması yaptı.

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Sözcü'den Ali Selim Yamanlı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un, motosikletli Yunus Emre Göçer'in (38) ölümüne neden olduğu kazayla ilgili açıklama yaptı.

"TÜM SÜREÇ TİTİZLİKLE İŞLETİLMEKTE"

Açıklamada, şöyle denildi:

* "30.11.2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde; bir motosiklet ile Somali Konsolosluğuna ait bir aracın çarpışması neticesinde, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'taksirle yaralama' suçundan derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

* Yunus Emre Göçer'in yaralanması ve suçun niteliği, kusura ilişkin ilk tespitler dikkate alınarak şüpheli Mohamed Hassan Seikh Mohamud'un aynı gün ifadesi alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır.

* 06.12.2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in vefat etmesi üzerine, suç vasfının değişmesi sebebiyle şüpheli hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan gözaltı talimatı verilmiştir.

* Şüphelinin yurt dışına 02.12.2023 tarihinde çıkması nedeniyle gözaltı talimatı yerine getirilemediğinden 08.12.2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

* Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için adli tıp kurumundan rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

* Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

ADALET BAKANI: HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya X hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, mesajında "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
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