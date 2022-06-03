Samanyolu Haber /Gündem / Hamdullah Öztürk, Ergenekon'un 'İslamcı' yüzlerini anlatıyor /03 Haziran 2022 21:13

Hamdullah Öztürk, Ergenekon'un 'İslamcı' yüzlerini anlatıyor

Yazarımız Hamdullah Öztürk, kişisel YouTube kanalında yeni bir video yayınlayarak Ergenekon'un 'İslamcı' yüzlerini deşifre etti.

Ergenekon'un 'İslamcı' yüzleri

Hamdullah Öztürk 'Kitabın Ortasından' başlıklı videosuna, Yeşil Ergenekoncu Abdülkadir Özkan'ın kim olduğunu anlatarak başlıyor ve yazdığı sözde kitapta yer alan iddiaları tek tek değerlendirip 'Sahte belgeleri' deşifre ediyor.

Videosunda Abdülkadir Özkan'ın Ergenekoncu kaynaklarını ve 150 yıllık çarpıtmayı gözler önüne seriyor.

VİDEONUN AÇIKLAMASINDA YAZANLAR

Yazarımız Hamdullah Öztürk,  YouTube'daki videosunun açıklamalar bölümüne şu notları düşmüş:
 
''Bu videoda Ak Parti hükümeti döneminde çeşitli devlet kurumlarında ve bakanlıklarda basın müşavirliği ve Başbakanlık Başdanışmanlığı görevleri üstlenmiş Abdülkadir Özkan'ın kitabı inceleniyor.

Sahte belgeler, yanlış bilgiler ve Ergenekon mensuplarının söylemlerinden derlemelerle Fethullah Gülen ve arkadaşlarını dünyanın en tehlikeli yapılanması olarak gösterme çabasının ne kadar boş olduğu ortaya çıkartılıyor.

Belgeler sahte

Kaynaklar tek taraflı

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