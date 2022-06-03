Samanyolu Haber /Gündem / Haziran ayı kira artış oranı belli oldu /03 Haziran 2022 21:40

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasından sonra yeni kira artış rakamının da belli olduğu aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon ENAG'a göre yüzde 5,46, TÜİK'e göre yüzde 2,98 oldu. Yıllık enflasyon ise ENAG'a 160,76, TÜİK'e göre yüzde 73,50.

TÜİK verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında ise yüzde 39,33 artış gerçekleşti.

Bu veri haziran ayı kira artış oranını da belirledi. Yani ev sahipleri haziran 2022'de kiralara en fazla yüzde 39,33 oranında zam yapabilecek.
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