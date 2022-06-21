Hamile tutuklu doğum yaptı, yeni doğan bebeğiyle cezaevine dönecek

5 Mayıs 2022’den bu yana Edirne Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu olan 9 aylık hamile Ceyda Nur Eroğlu, dün gece kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde bu sabah saat 10.17’de doğum yaptı.







Avukat Furkan Özel’in verdiği bilgiye göre e-nabız kayıtlarında dün gece saat 21.34’te hastaneye girişi yapılan Eroğlu’na en son 23.43’te tahliller yapıldı. Cezaevi yönetiminin de kayınvalidesini arayarak Eroğlu’nun doğum için hastaneye kaldırıldığına dair bilgi verdiği öğrenildi.







Bold'un özel haberine göre bu sabah suni sancı verilen Eroğlu’nun oğlu 10.17’de, 3 kilo 440 gram olarak dünyaya geldi.





Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında Bylock kullandığı iddiasıyla ve tanık ifadelerine dayanılarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Eroğlu’nun dosyası 2 yıldır Yargıtay’da bulunuyor.





“ÇOCUĞUMU CEZAEVİNDE DOĞRUMAKTAN KORKUYORDUM”



Türkiye’de maruz kaldıkları hukuksuzlar nedeniyle Türkiye’den ayrılmaya karar veren 27 yaşındaki Ceyda Nur Eroğlu, tutuklanmadan önce SEGBİS ile bağlandığı Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifadesinde “Ben daha önce 5 ay cezaevinde yattım, 6 yıl 3 ay aldım ve tahliye edildim. Eşim de cezaevinde idi, o cezasının infaz edip çıktı. Eşimin yurt dışı çıkış yasağı yoktu, benim sadece vardı. Eşim çıktıktan sonra bir süre sonra hamile kaldım. Dosyam da Yargıtay’da idi. Büyük ihtimalle onanır diye sürekli korkuyordum.





“Cezaevinde iken bebeklerin halini görmüştüm. Ben şu anda 8 aylık gebeyim, bu ilk gebeliğim, cezaevine girip orada doğum yaparım ve çocuğum orada büyür diye çok korktum. Eşim tutuklandığında ben 3 aylık evliydim. O cezaevine girip çıktı, yani şu anda 4-5 yıllık evliyim. Bütün gebeliğim boyunca bu korkuyla yaşadım. Çocuğumu cezaevinde büyütmek istemediğim söylüyordum sürekli. Buralardan gitsem mi diye düşünüyordum, böyle bir teşebbüste bulundum, zaten yapamadım, yolda düştüm, kanamam oldu.” demişti.