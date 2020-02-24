Samanyolu Haber /Gündem / Hanau kurbanları için cenaze töreni /24 Şubat 2020 13:51

Hanau kurbanları için cenaze töreni

Almanya’nın Hanau kentinde neonazi saldırısında hayatını kaybeden Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu ve Sedat Gürbüz için bugün cenaze töreni düzenleniyor.

SHABER3.COM

 Öğlen namazını müteakip Hanau’nun merkezindeki Marktplatz’da kılınacak cenaze namazının ardından Sedat Gürbüz Almanya’da toprağa verilecek. Gökhan Gültekin Ağrı’ya Fatih Saraçoğlu ise Çorum’da defnedilecek.

Gökhan Gültekin’in akciğer kanseri baba Behçet Gültekin de ağır hasta olmasına rağmen oğlunu son yolculukta yalnız bırakmıyor. Behçet Gültekin, eşi Hüsna, oğlu Çetin Gültekin ve 20 kadar akrabasıyla birlikte bugün saat 18.10’da Frankfurt-İstanbul seferi yapan uçakla İstanbul’a gidecek. Gökhan’ın cenazesi 25 Şubat Salı günü İstanbul’dan Ağrı’ya götürülerek aynı gün toprağa verilecek.

FERHAT HANAU’DA DEFNEDİLECEK

Dördüncü kurban Ferhat Unvar için de bugün Hanau’da cenaze namazı kılınacak. Heinrich Heine Spor Salonu’nda saat 12.00’den itibaren aile taziyeleri kabul edecek. Ferhat Hanau’daki Merkez Mezarlık’ta Müslümanlar için ayrılan bölümde defnedilecek. Mezarlıktaki defin töreni saat 15.30’da başlayacak. Mezarlıktaki defin törenine Hessen Eyalet İçişleri Bakanı ve Hanau Belediye Başkanı’nın da katılması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hanau kurbanları için cenaze töreni Sonraki Haber >>

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Dünyanın düz olduğuna inanıyordu!

Dünyanın düz olduğuna inanıyordu!

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlginç kaza

İlginç kaza

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Yağmurda araç kullanmak zordur

Yağmurda araç kullanmak zordur

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

Geyik kayak pistini basarsa

Geyik kayak pistini basarsa
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:02:11