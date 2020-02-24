Hanau kurbanları için cenaze töreni

Öğlen namazını müteakip Hanau’nun merkezindeki Marktplatz’da kılınacak cenaze namazının ardından Sedat Gürbüz Almanya’da toprağa verilecek. Gökhan Gültekin Ağrı’ya Fatih Saraçoğlu ise Çorum’da defnedilecek.





Gökhan Gültekin’in akciğer kanseri baba Behçet Gültekin de ağır hasta olmasına rağmen oğlunu son yolculukta yalnız bırakmıyor. Behçet Gültekin, eşi Hüsna, oğlu Çetin Gültekin ve 20 kadar akrabasıyla birlikte bugün saat 18.10’da Frankfurt-İstanbul seferi yapan uçakla İstanbul’a gidecek. Gökhan’ın cenazesi 25 Şubat Salı günü İstanbul’dan Ağrı’ya götürülerek aynı gün toprağa verilecek.





FERHAT HANAU’DA DEFNEDİLECEK





Dördüncü kurban Ferhat Unvar için de bugün Hanau’da cenaze namazı kılınacak. Heinrich Heine Spor Salonu’nda saat 12.00’den itibaren aile taziyeleri kabul edecek. Ferhat Hanau’daki Merkez Mezarlık’ta Müslümanlar için ayrılan bölümde defnedilecek. Mezarlıktaki defin töreni saat 15.30’da başlayacak. Mezarlıktaki defin törenine Hessen Eyalet İçişleri Bakanı ve Hanau Belediye Başkanı’nın da katılması bekleniyor.