İtalya'da ölü sayısı artarken 'Korona Virüsü' Ortadoğu'da hızla yayılıyor

Corona virüsü salgınıyla nedeniyle dünya genelinde hastalığa yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İtalya’da hastalığa yakalananların sayısı 150’ye ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 4’e yükseldi.

İtalyan RAI Radyo kanalı son olarak 80’li yaşlarında bir kişinin hastalık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. İtalya’da salgın nedeniyle daha önce ölen 3 kişinin de yine ileri yaşlardaki kişiler oldukları açıklanmıştı.

İtalya’da salgının yayılmasını önlemek adına birçok etkinlik ve toplantı iptal edilirken haftasonu bazı futbol müsabakaları da iptal edildi ve oynanmadı.





Öte yandan İran’ın ardından salgın Ortadoğu ülkelerine de sıçradı. İran’da salgına yakalananların sayısı 61’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye ulaşırken Kuveyt ve Bahreyn de ülkede ilk kez corona virus salgınına yakalanan kişiler tespit edildiklerini açıkladı. Bu kişilerin İran’a seyahat etmiş kişiler oldukları belirtildi. İran'da bazı kaynaklarsa gerçek ölü sayısının 50'ye ulaştığını iddia ediyorlar.





Kuveyt, virüse rastlanan 3 kişinin Pazar günü İran’ın Meşhed şehrinden tahliye edilen 700 kişinin arasındaki kişilerden olduğunu açıkladı.





Kuveyt Sağlık Bakanlığı, hastalık görülen kişilerden birinin 53 yaşında bir Kuveyt vatandaşı, 61 yaşında bir Suudi vatandaşı ve 21 yaşında milliyeti tespit edilemeyen bir genç olduğunu duyurdu. Suudi yetkililer vatandaşlarının sağlık durumu konusunda Kuveyt’le irtibat halinde olduklarını açıkladı.





Kuveyt’e komşu ülke Bahreyn’de de İran’dan gelen bir Bahreyn vatandaşında hastalık görüldüğü belirtildi.





Virüs şu ana kadar dünya genelinde 77 binden fazla kişiye bulaştı, çoğu hastalığın başlangıç noktası olan Çin’den olmak üzere 2500’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.





Katar Havayolları bugünden itibaren İran ve Güney Kore’den gelen yolcularının 14 gün boyunca karantinada kalmalarını isteyeceğini açıkladı.





Kuveyt ve Irak Havayolları da İran’a olan uçuşlarını durdurdu. Suudi Arabistan’da vatandaşlarının İran’a seyahatlerini askıya alma kararı aldı.





İran’la sınırlarını kapatan Irak, Kuveyt’ten gelen talep üzerine bu ülkeyle arasındaki Safwan sınır kapısını da geçişlere kapattı.





Afganistan’da da Pazartesi günü itibariyle bir kişide corona virüse rastlandığı açıklandı.





Afganistan Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz düzenlediği basin toplantısında durumundan şüphelenilen 3 vakadan birinde virüse rastlandığını açıkladı. Bu kişinin Herat bölgesinde olduğunu belirtti. 3 kişinin de İran’a seyahet ettikleri biliniyor.





Sağlık Bakanı Feroz, bölgede acil durum ilan ettiklerini istedi ve halktan mümkün olduğunda evlerinde kalmalarını ve dışarı çıkmamalarını istedi. Afganistan’da İran’a yapılan uçuşların durdurulduğunu açıkladı.