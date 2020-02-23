Samanyolu Haber /Gündem / Van'da Koronavirüs alarmı /23 Şubat 2020 03:03

Van'da Koronavirüs alarmı

Türkiye'nin doğu komşusu İran'da Koronavirüs'ten 5 kişi hayatını kaybederken, İran sınırına en yakın noktadaki Van'da 5 kişi karantinaya alındı. Valilik tetkiklerin sürdüğünü kaydetti.

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Van'da İran'dan giriş yapan 3 kişi, yüksek ateş görülmesi sebebiyle Koronavirüs şüphesiyle olarak hastanede tedavi altına alındı. 

3 Türk vatandaşında Koronavirüs ile alakalı araştırma başlatıldığı öğrenildi. Hakkari'de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yetkililer 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu teyit etti.

VAN'DA HASTANELER TEYAKKUZA GEÇTİ

İran'da Koronavirüs vakası ve can kaybı yaşanmasının ardından Van'da teyakkuz durumuna geçildi. 

Bugün öğle saatlerinde Saray ilçesinde Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 Türkiye vatandaşında yüksek ateş görülmesi sebebiyle şahıslar tedbir amaçlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. 

3 kişide Koronavirüs olup olmadığına dair tetkikler yapıldığı öğrenildi. 

Hakkari'de bir anne ile çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bölge hastanesine sevk edildikleri öğrenildi. 

Annenin sağlık durumunun düzeldiği, ancak yüksek ateşi devam eden çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

VAN VALİLİĞİ 5 KİŞİNİN KARANTİNAYA ALINDIĞINI TEYİT ETTİ

Valilik tedbir maksatlı bölge hastanesinde yüksek ateşli 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğruladı. Ancak herhangi bir virüs tespiti ile alakalı konuşmanın erken olduğunu bildirdi. 

İran ile irtibatlı sınır kapılarının hepsinde yarından itibaren ateş ölçer sistemin devreye alınacağı kaydedildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışanların da lüzumsuz dedikodulara ve spekülasyonlara sebebiyet vermemek için ikaz edildikleri öğrenildi. 

Bölgedeki hastanelerde herhangi bir karantina kararı alınmazken, çalışan personelin daha hassas olmaları tavsiye edildi.
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