Harkov’da öldürülen Fransız askerlerin isimleri açıklandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rus Ordusu, geçtiğimiz günlerde Harkov’da Ukrayna tarafında savaşan, çoğunu Fransız askerlerin oluşturduğu yabancı paralı askerlerin barınma yerlerini vurdu. Sivil Toplum Kuruluşu SOS tarafından yapılan açıklamaya göre füzelerle yapılan saldırılarda çok sayıda yabancı paralı asker öldürüldü.





Cephelerdeki sivil vatandaşlarla iletişim ve yardım amaçlı sivil toplum kuruluşu SOS, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin hassas füze saldırısı sırasında Harkov’da bulunan Fransız paralı askerlerin kısmi listesini yayınladı.





RİA Novosti’nin haberine göre, SOS Donbass Başkanı Anna Novikova, Harkov’da hayatını kaybeden Fransız paralı askerlerin isimlerine yer verilen listenin aslında tam olmadığını, bazılarının Rus ve Fransız vatandaşlığına sahip olduğunu açıkladı.





Ukrayna'daki çatışmalara katılan yaklaşık 15 Fransa vatandaşının yaşlarının 24 ile 49 arasında değiştiğine dikkat çeken Novikova, “Halihazırda listede yer alan bu paralı askerler ve diğer paralı askerler hakkında ek ayrıntılar olur olmaz kesinlikle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.





Ukrayna’da öldürülen Fransız askerlerin haberinin duyulmasının ardından Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, LCI televizyonuna demecinde Paris'in Fransa vatandaşlarının Ukrayna'ya savaşmaya gitmesini yasaklayamayacağını söyledi. Lecornu, “Ukrayna askeri üniformasıyla Ukrayna'ya savaşmaya giden Fransız siviller var. Onlara bunu yasaklayamayız, sonuçta biz bir demokrasiyiz. Esasen bu kişilerin Fransız ordusuyla hiçbir bağlantısı yok, Fransız askeri üniforması giymiyorlar ve Fransız askeri kurumlarıyla herhangi bir bağlantıları yok” dedi.