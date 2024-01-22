Samanyolu Haber /Spor / Avusturya'dan flaş iddia: 'Türk hakemleri şike yaptı' /22 Ocak 2024 15:52

Avusturya'dan flaş iddia: 'Türk hakemleri şike yaptı'

Antalya'da oynanan Rapid Wien - Slovacko hazırlık karşılaşmasında Türk hakemlerinin şike yaptığı iddiasıyla iki kulübün bağlı oldukları federasyona yasadışı bahis şikesi bildiriminde bulunduğu öne sürüldü.

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Avusturya takımı Rapid Wien ile Çek ekibi Slovacko arasında 18 Ocak 2024'te Antalya Belek'te oynanan hazırlık maçında şike yapıldığı öne sürüldü.

Avusturya'dan Kronen Zeitung'un haberine göre; Rapid Wien, hazırlık maçında Slovacko'yu 2-1 mağlup etti ve maçta 3 kez penaltı düdüğü çaldı.

2.6 MİLYON TL'LİK YASA DIŞI BAHİS
İki takımın da bahis mafyasının kurbanı olduğuna dair iddialar öne sürüldü. Haberin ayrıntısında, ikiden fazla gol atılacağına dair 80 bin Euro (Yaklaşık 2.64 milyon TL) bahis yapıldığı belirtildi.

'YAN HAKEM CEP TELEFONUNA BAKTI'
Mücadelede yardımcı hakemin sürekli olarak cep telefonuna bakmasının şüphe uyandırdığı ayrıca 89. dakikada verilen penaltının da 'basit' olduğu kaydedildi.
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