Samanyolu Haber /Gündem / Harvard'lı bilim adamından Türkiye uyarısı: Çok üzülerek söylüyorum ki... /03 Nisan 2020 11:26

Harvard'lı bilim adamından Türkiye uyarısı: Çok üzülerek söylüyorum ki...

ABD'de Boston College Biyoloji bölümünde çalışan, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Emrah Altındiş Türkiye'de ölüm ve vakaların artacağı konusunda uyarılarda bulundu.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emrah Altındiş "Çok üzülerek söylüyorum. Gerekli önlemler hala alınmadığı için önümüzdeki hafta günlük kaybettiğimiz yurttaş sayısı 100'ün üzerinde olacak. Bugün 18 bin civarında olan vak'a sayısı ise bir hafta sonra 32-36 bin seviyesine yükselecek. Tam bir akıl tutulması" dedi. 
Emrah Altındiş'in paylaştığı istatistiğe göre dünyada tam karantina uygulamasına geçiş ne kadar uzarsa hastalıktan hayatını kaybeden kişi sayısı da o kadar artıyor. Türkiye henüz tam karantina uygulamayan ülkelerden ve yapılan hesaplamalara göre ölüm sayısı katlanarak artıyor. 

GENÇ ÖLÜM ORANI ÇOK YÜKSEK

Altındiş'in paylaştığı bir diğer grafikse Türkiye'de dünyadaki vakaların aksine özellikle genç nüfusun hastalıktan ağır şekilde etkilendiği yönünde.



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