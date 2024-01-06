Hasan Arat: Büyük bir hataydı, stratejimizi değiştireceğiz

"Türkiye'de bir fabrika gibiyiz. Akademimiz her yıl üç ila dört oyuncu yetiştiriyor. Almanya'daki gözlemciliğimizi geliştireceğiz. Hollanda, İsviçre, Belçika ve Avusturya'daki iyi Türk oyunculara da odaklanıyoruz."





Beşiktaş'ta kısa süre önce başkanlığa gelen Hasan Arat, Sky Sports'a özel açıklamalar yaptı.Siyah beyazlıları yeniden savaşçı bir takım haline getirecek genç oyunculara odaklanacaklarını söyleyen Arat, taraftarların talebinin de bu olduğunu söyledi.Altyapı oyuncularını başka kulüplere kaptırmanın hata olduğunu söyleyen Arat, strateji değiştirdiklerini ve yurt dışında yetişen Türk oyunculara odaklandıklarını söyledi.Hasan Arat'ın açıklamaları:"Oyuncuların kariyerlerini sonlandırabilecekleri bir yer olmamıza izin vermeyeceğiz. Bu stratejinin sonu olacak. Bizi yeniden savaşçı bir takım haline getirebilecek genç oyunculara odaklanacağız. Taraftarlarımızın zihniyeti de bu.""Seçimden önce bir SWOT analizi yaptım. Bu araştırma bana insanların takımda altyapıdan gelen oyuncuları görmek istediğini gösterdi. Asıl zorluk, altyapı oyuncularımızı başka kulüplere kaptırmış olmamız. Bu büyük bir hataydı. Sonra da panikle transferler yapıldı. İyi planlama yapmadılar. Olağanüstü kongreyi bu nedenle topladım. Şimdi yapılacak iş bu sorunları çözmektir."Beşiktaş altyapısında yetişen ve 2022'de 1.5 milyon Euro'ya Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı hakkında konuşan Arat, şu yorumu yaptı:Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Serbest kalma maddesi 40 milyon Euro"Bütçemizin daha büyük bir kısmını onlara yatırım yapmaya ve genç yetenekleri keşfetmeye ayıracağız. Bu çok önemli. Stratejimizi tabandan gelen oyunculara dayanacak şekilde değiştireceğiz. Sporda milyonlar harcayıp başarılı olamayabilirsiniz."