Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'ten Volkan Konak hakkında suç duyurusu /06 Ocak 2024 18:56

Diyanet'ten Volkan Konak hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirerek, "Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum" diyen Volkan Konak hakkında suç duyusunda bulunuldu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ünlü şarkıcı Volkan Konak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a göndermede bulunmuş, diyanet personelinin, eğlence mekanlarından alınan vergi ile maaş almasını eleştiren Konak, bir kadeh de onlar için içerek maaşlarına katkı yaptığını söylemişti.

DİYANET SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, Konak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" görevinin kanunla kendisine tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın en üst temsilcisi Ali Erbaş'ı rencide ederek kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Ünlü şarkıcının paylaştığı metnin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesi kapsamına uygun düşünce, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalmadığı, tahkir edici, sert ve incitici mahiyette İslam dinini ve İslam dinine inananları aşağılayan, İslam dinine saldırı niteliğinde olduğu ve alenen hakaretlerde bulunulduğunun gayet açık olduğu iddia edildi.

Konak'ın söylediği sözlerin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını oluşturduğu bildirilen açıklamada, "Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hor görüp aşağılayan, nefret ve ayırımcılığa yol açan, toplumsal kutuplaşmaları körükleyen, milletin mukaddesatına saldıran ve inançlı insanların dini duygularını rencide eden, dini değerlere alenen hakaret eden ve aşağılayan Volkan Konak hakkında gerekli cezai takibatın yapılması suretiyle kamu davası açılmasını ve neticeden Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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