Japonya'daki depremde can kaybı 126'ya yükseldi

Euronews'te yer alan habere göre hafta başında Japonya'nın Ishikawa Eyaletinin merkezinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 126'ya yükseldiği ve 200'den fazla kişiden hala haber alınamadığı bildirildi.



Aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 10 kişinin, Anamizu kasabasında toprak kaymaları sonucu birkaç evin yıkıldığı kesiminde mahsur kaldığı düşünülüyor.



Bazı yolların kapalı olması hayatta kalanlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, kurtarma operasyonlarını yürütmek ve izole bölgelere malzeme ulaştırmak için helikopterler kullanıyor. Ancak hayatta kalanlar benzin ve gazyağı gibi malzemelerin yetersiz olduğunu söylüyor.



Bölgedeki tahliye merkezlerinde şu anda yaklaşık 30 bin kişi barınıyor. Yerel hükümet yetkilileri yaklaşık 66 bin hanenin susuz kaldığını açıkladı.



Yaşlılara yönelik tesislerde de durum hala zor olduğu bildiriliyor. 100 sakini bulunan bir huzurevinin ağır hasar gören ikinci katının artık kullanılamaz hale geldiği, sakinlerin sınırlı bir alanda yaşamak zorunda kaldığı ve tuvaletleri yıkamak için depolanan yağmur suyunun kullanılmak gibi bazı zorunlu önlemlerin alındığı belirtiliyor.



Japon yetkililer, hafta sonunda olumsuz hava koşullarının depremin vurduğu bölgelerdeki insanlar için tehlikeyi daha da kötüleştireceği konusunda uyarıyor.



Pazar gününe kadar Hokuriku bölgesi ve Niigata Eyaletinde yağmur bekleniyor. Zemin gevşemiş durumda olduğundan, az miktarda yağmur bile daha fazla toprak kaymasını tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor.



Pazar günü öğleden sonra oluşacak soğuk hava dalgasının da pazartesi gününe kadar özellikle dağlık bölgelerde kar yağışı getireceği tahmin ediliyor.



Noto Yarımadası ve çevresindeki bölgelerde şiddetli sismik hareketlilik devam ediyor. Cumartesi sabahı İşikawa Eyaletini 5,4 büyüklüğünde güçlü bir deprem vurdu. Yetkililer bölge sakinlerini, 7,6 büyüklüğündeki ilk deprem kadar büyük olacak daha büyük depremlere karşı tetikte olmaya çağırıyor.