Galatasaray maçı öncesi iki kişi kadro dışı

Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak olan Calvo ise karşılaşma kadrosunda yer alacak.





Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor'da iki futbolcu karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi.Alacakları nedeniyle yeşil-beyazlı kulübe ikinci kez ihtarname gönderen Sokol Cikalleshi ve Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Konyaspor yönetimi tarafından Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.Yeşil-beyazlı ekibin Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i ise şöyle:Mehmet Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Morena, Muhammed Demir.