Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray maçı öncesi iki kişi kadro dışı /06 Ocak 2024 18:26

Galatasaray maçı öncesi iki kişi kadro dışı

Konyaspor’da Galatasaray maçı öncesinde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken Sokol Cikalleshi ve Paul Bernardoni maç kadrosuna alınmadı.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor'da iki futbolcu karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi.

Alacakları nedeniyle yeşil-beyazlı kulübe ikinci kez ihtarname gönderen Sokol Cikalleshi ve Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Konyaspor yönetimi tarafından Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.

Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak olan Calvo ise karşılaşma kadrosunda yer alacak.

MUHTEMEL 11

Yeşil-beyazlı ekibin Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i ise şöyle:

Mehmet Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Morena, Muhammed Demir.
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