Hasan Cemal'in Akşener imzalı paylaşımı gündem oldu

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu olmasının ardından bir çok siyasetçi yaptıkları paylaşımlarla Filenin Sultanları'na tebrik mesajı gönderdiler.





Cemal'in paylaşımı şöyle:









14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti'den aday olan ancak seçilemeyen Hasan Cemal'in paylaşımı ise gündem oldu."Cumhuriyet Devrimi olmasaydı bu olmazdı, unutmayın" diyen Cemal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener imzalı bir fotoğraf da paylaştı.