Samanyolu Haber /Gündem / Yollar Vatandaşın cebine çıkıyor! /08 Eylül 2023 08:39

Yollar Vatandaşın cebine çıkıyor!

Pahalı geçiş ücretlerine ayna tutan veriye göre KGM, yılın ilk yarısında otoyol ve köprülerden 1 milyar 422 milyon TL gelir elde etti. Toplam 1,4 milyar TL’nin yüzde 75’i, otoyollardan toplanan paradan oluştu.

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Vatandaşlar , paralı yollar nedeniyle ulaşım hakkını kullanmakta güçlük yaşıyor. Bu yıl itibarıyla cep yakan yol, köprü ve tünellerin geçiş ücretleri, yurttaşın cüzdanını boşaltırken Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) kasasını ise doldurdu. KGM’nin bu yılın ocak ila haziran dönemine dair yol, köprü ve tünel gelirlerine yönelik mali tabloları da geçiş ücretlerinin yüksekliğini gözler önüne serdi. Tablolara göre, geçiş ücreti gelirleri haziran ayı itibarıyla 1,5 milyar TL’ye dayandı.


YÜZDE 75’İ OTOYOLDAN

Yılın ilk altı ayında KGM yol, köprü ve tünellerden toplam 1 milyar 422 milyon 443 bin 368 TL para topladı. Paralı otoyol ve köprülerden altı ayda geçen araç sayısının ise 248 milyon 641 bin 259 olduğu bildirildi. Toplam 1,4 milyar TL’lik gelirin yüzde 75’i otoyol geçiş ücretlerinden toplanan paradan oluştu.

Otoyol ve köprülerden sağlanan gelir ile toplam araç sayıları ise şöyle kaydedildi:

Köprü: Araç sayısı, 78 milyon 599 bin 517 – Gelir, 358 milyon 296 bin 136 TL

Otoyol: Araç sayısı, 170 milyon 41 bin 742 – Gelir, 1 milyar 64 milyon 147 bin 233 TL
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