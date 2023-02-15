Samanyolu Haber /Gündem / Hatay cezaevi gardiyanı isyanda siyasi tutuklardan yardım istemiş: Bacılarınızı koruyun /15 Şubat 2023 01:00

Hatay cezaevi gardiyanı isyanda siyasi tutuklardan yardım istemiş: Bacılarınızı koruyun

Kahramanmaraş başta olmak üzere Malatya, Adıyaman, Gaziantep dahil 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremin en şiddetli hissedildiği yerlerden birisi de Hatay’daki T Tipi Kapalı Cezaevi’ydi. Felaketin ardından eski olan cezaevinin duvarları bir anda yıkıldı. Koğuşlarda bulunan adli mahkûmlar isyan çıkardı. Bazıları ise firar girişiminde bulundu. Ulaşılan bilgilere göre, 100’e yakın mahkûmun felaketin ardından firar ettiği de öne sürülüyor. Kaçakların yakalanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hatay'da cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun öldüğü iddia edildi

Tr724'ten Tuna Yıldız, Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanan isyan ve ölümlerle ilgili önemli bilgilere ulaştı. Buna göre; depremin ilk sarsıntısıyla cezaevinin duvarları bir anda yerle bir oldu. Cezaevinde adli mahkûmların yanı sıra, Gülen Hareketi’ne yakın siyasi tutsaklar ve Kürt siyasi hareketine mensup mahkûmlar bulunuyordu. Duvarların yıkılmasıyla adli suçlular bir anda cezaevi içerisindeki diğer mahkûmların bulunduğu bölümlere saldırmaya başladı. Gece yarısı olmasından dolayı yeterli sayıda gardiyan olmadığı için içerisi adeta savaş alanına döndü. Bazı mahkumlar ise kadın tutukluların da bulunduğu koğuşların kapısına açmaya çalıştı.

SİYASİ TUTSAKLARA COP VE SOPA DAĞITILDI

Yaşanan kargaşanın hemen ardından cezaevinin gece sorumlusu bir gardiyan Gülen Hareketi’ne yakın mahkumların bulunduğu koğuşun kapısını açarak içeri girdi. Acil olarak kadın mahkumları adi suçlulardan korumak için güvenlik duvarı oluşturmalarını istedi. Bu esnada “Bacılarınızı adi suçlulardan lütfen koruyun” diyerek yardım istedi. Gardiyan siyasi tutsakların önlerine düşerek tutukluları kadın mahkumların bulunduğu koğuşların önüne getirdi. Kadınları da koğuşlarından kesinlikle çıkmamaları yönünde uyardı.

Kaynakların TR724’e aktardığı bilgilere göre; depremin etkisiyle bazı kadın koğuşlarının da duvarları zarar gördü. Adli suçluların içeri girmemesi için öncelikle erkek tutuklular kapıların önlerinde nöbet tutmaya başladı. Gardiyanlar erkek mahkumların kendilerini ve kadınları korumaları için ellerine plastik cop ve sopa gibi malzemeler verdi. Gece boyunca adli suçlularla siyasi tutuklular arasında ciddi kavgalar yaşandı. Buna rağmen siyasi tutuklular, adli suçluların kadın koğuşlarına girmesine izin vermedi.

JANDARMADAN SİYASİLERE DE ŞİDDET

İlerleyen saatlerde jandarma ve acil birim ekibi isyana müdahale etti. Koğuşlarından çıkan bütün mahkumlar kelepçe vurularak avluya çıkarıldı. Jandarma ekipleri siyasi suçlulara da isyana katıldıkları iddiasıyla önce fiziki şiddet uyguladı. Ancak bu esnada mahkumları koğuşlarından çıkaran gece sorumlusu gardiyan gelerek, daha fazla şiddete maruz kalmalarının önüne geçti.

Söz konusu şahısların kendi talimatıyla koğuşlarından çıktığını, kendilerine kesinlikle karşı koymadıklarını, isyana katılmaktan ziyade kadın tutukluları korumak için canlarını ortaya koyduklarını söyledi.

Bunun üzerine kelepçe vurulan siyasi tutuklular, özür dilenerek güvenli bir alana alındı. Gardiyan daha sonra da tutukluların bulunduğu odaya gelerek uğradıkları şiddetten dolayı yeniden özür diledi. Olaydan bir gün sonra adli tutuklular başka şehirlere nakledildi. Ulaşılan bilgilere göre; isyanın ardından kadın koğuşlarında ciddi bir korku oluşsa da herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.
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