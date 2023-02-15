Metallica Türkiye'ye deprem bağışı yaptı

Madonna'dan Türkiye'ye bağış çağrısı

Çok sayıda insanın evlerini ve sevdiklerini kaybettiğini belirten Madonna, mesajının sonunda "Bu çok üzücü bir durum. Bağış yapmak için en iyi yer - ahbap.org" dedi.









Metallica'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz." denildi.Metallica'ya bağlı AWMHFoundation adlı yardım kuruluşunun ortakları DirectRelief ve WCKitchen organizasyonlarının, tıbbi ve gıda yardımı sağlamak için deprem bölgesinde olduğunu açıklayan müzik grubu, her iki ülkeye toplamda 250 bin dolar bağış yapıldığını duyurdu.ABD'li ünlü pop yıldızı Madonna ise instagram hesabından yaptığı açıklamada "Herkes 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşktan bahsediyor. Gelin sevgimizi ve iyileştirici enerjimizi, depremlerde büyük kayıplar veren Türkiye ve Suriye'ye gönderelim" dedi.