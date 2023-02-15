Samanyolu Haber /Dünya / Metallica Türkiye'ye deprem bağışı yaptı /15 Şubat 2023 08:50

Metallica Türkiye'ye deprem bağışı yaptı

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerde arama kurtarma çalışmaları sürerken Amerikalı ünlü metal grubu Metallica, kendilerine ait yardım kuruluşu All Within My Hands (AWMH) aracılığıyla Türkiye ve Suriye'ye 125'er bin dolar bağış yaptı. Ünlü pop yıldızı Madonna da Türkiye'ye ahbap üzerinden yardım yapılması çağrısında bulundu.

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Metallica'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz." denildi.

Metallica'ya bağlı AWMHFoundation adlı yardım kuruluşunun ortakları DirectRelief ve WCKitchen organizasyonlarının, tıbbi ve gıda yardımı sağlamak için deprem bölgesinde olduğunu açıklayan müzik grubu, her iki ülkeye toplamda 250 bin dolar bağış yapıldığını duyurdu.

Madonna'dan Türkiye'ye bağış çağrısı

ABD'li ünlü pop yıldızı Madonna ise instagram hesabından yaptığı açıklamada "Herkes 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşktan bahsediyor. Gelin sevgimizi ve iyileştirici enerjimizi, depremlerde büyük kayıplar veren Türkiye ve Suriye'ye gönderelim" dedi.

Çok sayıda insanın evlerini ve sevdiklerini kaybettiğini belirten Madonna, mesajının sonunda "Bu çok üzücü bir durum. Bağış yapmak için en iyi yer - ahbap.org" dedi.


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