Metallica Türkiye'ye deprem bağışı yaptı

Metallica'ya bağlı AWMHFoundation adlı yardım kuruluşunun ortakları DirectRelief ve WCKitchen organizasyonlarının, tıbbi ve gıda yardımı sağlamak için deprem bölgesinde olduğunu açıklayan müzik grubu, her iki ülkeye toplamda 250 bin dolar bağış yapıldığını duyurdu.
Madonna'dan Türkiye'ye bağış çağrısı
ABD'li ünlü pop yıldızı Madonna ise instagram hesabından yaptığı açıklamada "Herkes 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşktan bahsediyor. Gelin sevgimizi ve iyileştirici enerjimizi, depremlerde büyük kayıplar veren Türkiye ve Suriye'ye gönderelim" dedi.
Çok sayıda insanın evlerini ve sevdiklerini kaybettiğini belirten Madonna, mesajının sonunda "Bu çok üzücü bir durum. Bağış yapmak için en iyi yer - ahbap.org" dedi.