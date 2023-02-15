Samanyolu Haber /Dünya / Parkta parçalara ayrılmış kadın cesedi bulundu /15 Şubat 2023 08:55

Parkta parçalara ayrılmış kadın cesedi bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te pazartesi günü bir kadına ait ceset parçasının bulunmasının ardından bir baş ve diğer vücut parçaları bulundu.

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Paris'in kuzeydoğusundaki Buttes-Chaumont Parkı'nda çalışan işçiler tarafından bulunan ceset parçasından sonra polis alanda daha fazla delil bulabilmek için kapsamlı bir arama başlatmıştı.

Paris polisi cinayet soruşturması başlatırken savcılar bir çanta içerisinde vücudunun alt kısmı bulunan kadının kimlik tespit çalışmasını sürdüğünü açıkladı.

Kurbanın ne kadar zaman önce hayatını kaybettiğine dair bir bilgiye ulaşılamazken AFP'ye konuşan bir kaynak otopsinin yapılacağını aktardı.

Bir polis kaynağı da vücudun alt kısmında üzerinde çiçek deseni olan mavi kot olduğunu aktardı.


Ceset parçalarının bulunduğu park, Paris'in 19'uncu yüzyılda 3'üncü Napolyon döneminde geçirdiği büyük restorasyon sırasında inşa edilmişti.
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