Hatay’da enkazdan kredi kartı çalıp alışveriş yapan bir kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan bir evin enkazında hayatını kaybeden vatandaşa ait kredi kartlarını çalıp alışveriş yaptığı gerekçesiyle Adana’da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremin ardından yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı kent genelinde tedbir aldı.



Devriye görevi sırasında bir taksiyi durduran ekipler, şüphelendikleri müşteri Mustafa B'nin üstünde başkasına ait 3 kredi kartı buldu.



Ekipler yaptıkları araştırmada kredi kartlarının sahibinin Hatay'daki depremde yaşamını yitiren E.S'ye ait olduğunu belirledi.



Zanlı Mustafa B'nin kartları, E.S'ye ait yıkılan evin enkazından çaldığı ve bunlarla 1000 liralık alışveriş yaptığı tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mustafa B, tutuklandı.