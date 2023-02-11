Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği! 'Kocaman dağ yanıyor'

'KOCAMAN DAĞ YANIYOR'

Konunun araştırılmasını isteyen vatandaş, bulunduğu yerin Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Büyükkızılcık köyü olduğunu anlatarak, “Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diye belirtti.

"İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ BIRAKTIK, ORAYA HELİKOPTER GÖNDERDİK"

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:













"İşimizi gücümüzü bıraktık, orada ne olup bittiğini anlamaya çalıştık. Bundan 1 saat önce bir Sikorsky helikopteri bölgeye gönderdik.

Büyükkızılcık köyünde sosyal medyada da yayılan 'volkan yanıyor' denen bölgeye helikopterimiz indi. Arkadaşlarım o bölgeyi inceleyip geri döndüler. Sosyal medyada herkes yorum yapıyor, lütfen oturduğunuz yerden yorum yapmayın. Şu özel anlarda yaptığınız her yorumun sahadaki yansıması çok farklı oluyor. Böyle bir şey olamaz. Bütün hocalarımızı daha sağlıklı veri elde ederek bu tür açıklamalar yapmaya davet ediyorum.





"HERKES ORAYA YIĞILMIŞ, VOLKAN PATLAYACAK DİYE BEKLİYOR"

"Bütün insanlar oraya yığılmış, volkan patlayacak diye bekliyor. Bize tek faydası oldu; Sikorksy helikopteri gelirken bölgeye erzak getirdi, vatandaşlarımız erzağa kavuştu.





"BASİT BİR KÜTLE HAREKETİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

"Yukarıdan inen arkadaşlarımızın gönderdiği bilgi notunu söyleyeyim. Yukarıya çıkıyorlar, karın, çamurun içerisinde yarım saat gözlem yapıyorlar. Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yok. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil. Bölgede zaten bir volkanik patlamayı oluşturacak bir formasyon da yok."





"500 ATOM BOMBASININ ENERJİSİNE SAHİP"

Tatar, depremle ilgili ayrıca şu bilgileri aktardı:





Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. 6 Şubat'ta meydana gelen 2 depremi analiz ediyoruz. İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı. İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip. Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir çoğunluğu 4'ün üzerinde gelişti.

"HASARLI BİNALARDAN KESİNLİKLE UZAK DURULMALI"

3.5, 4 üzerinde, 6'ya kadar çıkabilecek artçı sarsıntılar olabilir, devam etmekte. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Bazı bölgelerimizde, özellikle çığ tehlikesi olabilir. Biraz daha dikkatli olmakta yarar var.

BİR AÇIKLAMA DA NACİ GÖRÜR'DEN! "JEOLOJİSİ ONA UYGUN DEĞİL"

Prof. Dr. Naci Görür ise Twitter hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada "Arkadaşlar, Göksun yöresinde, yanardağ oluştu diye doğru olmayan şeyler söyleniyor. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bölgenin jeolojisi ona uygun değil, heyelana bağlı bir komplikasyon olabilir. Endişe etmeyin, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.