Hatice Taş dahil 7 kişi gözaltında

Batman’da yürütülen bir soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde kent merkezi ve bazı köylerdeki evlere jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Taş’ın Batman’daki evine de baskın yapıldı. Yapılan operasyonda Taş ile birlikte şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındıkları öğrenildi.





Gözaltına alınan İkiköprü Belde Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Taş, Belediyesi Meclis üyesi Tahsin Yıldırım, belediye çalışanları Hüseyin Taş, Cemal Doğan, Ekrem Evruz, ve Bayram Özalp ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin Batman Jandarma Komutanlığı’na götürüldükleri öğrenildi.





Operasyon kapsamında İkiköprü Belediyesi Eşbaşkanı Osman Karabulut’un da evine baskın düzenlendiği, ancak evde bulunmadığı için gözaltına alınamadığı bilgisine ulaşıldı.





25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın gerekçesi konusunda henüz bilgi edinilemezken toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.



