Samanyolu Haber /Gündem / Hatice Taş dahil 7 kişi gözaltında /22 Haziran 2020 10:18

Hatice Taş dahil 7 kişi gözaltında

Batman’da jandarmanın evlere düzenlediği baskınlarda aralarından görevden alınan İkiköprü Belde Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Taş’ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Batman’da yürütülen bir soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde kent merkezi ve bazı köylerdeki evlere jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Taş’ın Batman’daki evine de baskın yapıldı. Yapılan operasyonda Taş ile birlikte şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındıkları öğrenildi.
 
Gözaltına alınan İkiköprü Belde Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Taş, Belediyesi Meclis üyesi Tahsin Yıldırım, belediye çalışanları Hüseyin Taş, Cemal Doğan, Ekrem Evruz, ve Bayram Özalp ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin Batman Jandarma Komutanlığı’na götürüldükleri öğrenildi.

Operasyon kapsamında İkiköprü Belediyesi Eşbaşkanı Osman Karabulut’un da evine baskın düzenlendiği, ancak evde bulunmadığı için gözaltına alınamadığı bilgisine ulaşıldı.

25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturmanın gerekçesi konusunda henüz bilgi edinilemezken toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hatice Taş dahil 7 kişi gözaltında Sonraki Haber >>

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:17