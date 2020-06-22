'Dünyada ilk 10'a sokacağım' sözünü ti'ye aldı: Girerse hesaplar benden!



Muratoğlu yazısında , Türkiye şu anda dünyanın 19'uncu büyük ekonomisi… Gelecek yıl kuvvetle muhtemelen 20'nci… Oysa 1976 yılında Süleyman Demirel zamanında Türkiye 17'nci büyük ekonomiydi! Bülent Ecevit ile 1979 yılında 16'ncı sıraya kadar yükseldi. Meydanlarda bununla övünmek onların akıllarına gelmedi!" düşüncesini dile getirdi.





Muratoğlu, "Gelelim matematiğe… Hesaba göre Türkiye 2035 yılına kadar hiç durmadan her yıl yüzde 5 büyürse… Yetmez! Türkiye'nin önünde yer alan 18 ülkenin de 2035 yılına kadar hiç büyümemesi söz konusu olursa… O da yetmez! Ülke ekonomilerinin büyüklükleri dolar bazında ölçülüyor ki karışıklık olmasın. Dolar kuru 2035 yılına kadar hiç artmaz da 6.80 lirada kalırsa… Yine yetmez 10'uncu sıraya! Bu şartlar altında bile Türkiye ancak 13'üncü sıraya yerleşiyor.Peki, Türkiye ilk 10'a girmeye nasıl bu kadar çok yaklaşmış oluyor? Bunu bana değil, hesabı yapana sormak gerekiyor!" ifadesini kullandı.







