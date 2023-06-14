Samanyolu Haber /Gündem / Havalar ısındı, kene tehlikesi arttı /14 Haziran 2023 10:21

Havalar ısındı, kene tehlikesi arttı

Havaların ısınmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları da artıyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların kene ısırmasına karşı dikkatli olması isteniyor.

SHABER3.COM



Hastalıkla ilgili aşı çalışmaları da sürüyor. Keneler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ni bu hastalıkla enfekte olan hayvanlardan alıp insana taşıyor. Yaz aylarının korkutan hastalığı hayvanlarda bir hastalık yapmazken, insana bulaştığında yüzde 40 ölüme neden oluyor. Hastalık, hayvanlardan da insana geçebiliyor. Bulaştığında grip benzeri semptomlar ortaya çıkıyor.

KENEYİ DOKTOR ÇIKARMALI

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve riskli bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, kenenin fark edildiği anda doktora gidilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “İlk başta çok küçük bir şekilde tutuluyor ama kene beslendikçe siyah bir ben gibi büyüyor, fark edilebilir, ele gelebilir hale geliyor. O yüzden kene görüldüğü anda doktora gidilmesi ve bunu mutlaka çıkartılması gerekiyor.”

Tedavisi bulunmuyor

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin tedavisi bulunmuyor. Hastalığa karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Kenenin fark edildiği anda çıkarılmasıyla hastanın kötüye gidişinin engellenebileceğini vurgulandı. Uzmanlar, kenenin mutlaka sağlık kuruluşlarında çıkarılması gerektiğini uyarıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Havalar ısındı, kene tehlikesi arttı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:38:01