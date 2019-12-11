Havalimanlarının otopark ücretlerine zam geldi!

Havalimanlarının 2020 yılında uygulanacak olan yeni otopark ücret tarifeleri belirlendi. Yeni tarifeler Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından ihale edilen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projeleri kapsamında Havalimanı-Terminal İşletmecileri tarafından işletilen tüm havalimanlarındaki otoparklarda uygulanacak.





HAVALİMANLARININ OTOPARKLARI TERCİH EDİLMİYOR

İstanbul Havalimanı'nda 1 saatlik otopark ücreti yüzde 10'a yakın zamlandı. İstanbul Havalimanı’nda otomobillerin bir saat için kapalı otopark ücreti 21 liradan 23 liraya açık otopark ücreti ise 16 liradan 18 liraya çıktı.Kapalı otoparkın otomobiller için bir günlük ücreti 69 TL olurken, açık otoparkın ise 49 TL olarak belirlendi. Otomobiller için İstanbul Havalimanı'nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı ise 488 TL oldu. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki otopark ücretleri bir saat için 17 TL iken, aylık abonmanlık ücreti 383 TL olarak belirlendi. Özellikle İstanbul Havalimanı'nda kapalı ve açık otoparklar ücretleri nedeniyle tercih edilmediği için boş kalıyor.