Samanyolu Haber /Gündem / Havuz medyasının Sabah'ı BİM'in yanında mı: 2 sayfalık reklam verdi /08 Aralık 2022 19:13

Havuz medyasının Sabah'ı BİM'in yanında mı: 2 sayfalık reklam verdi

Cumhur İttifakı ile BİM arasındaki gerilim sürerken, Sabah gazetesinde marketin iki sayfalık ilanı yayımlandı. İlanda "Güveninize teşekkür ederiz" sloganı dikkat çekti.

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BİM CEO’su Galip Aykaç, hayat pahalılığından zincir marketleri sorumlu tutan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sert ifadelerle eleştirmiş, ardından gelen tepkiler üzerine Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmişti. Tartışmalar devam ederken BİM, iktidara en yakın gazetelerden biri olan Sabah gazetesine iki sayfa ilan verdi.

Artı Gerçek'in haberine göre, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu gazetede bugün yer alan ilanın sonunda, "Güveninize teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.



Sabah'ın 2 sayfalık ilanı yayınlaması ise kafalarda soru işaretleri bıraktı. Kimilerine göre BİM, daha fazla zarar görmemek ve yaşananlara son vermek için Sabah'a özel olarak ilan verdi. Kimi yorumlara göre ise bu tartışmada Sabah, Cumhur İttifakı'nın karşısında ve BİM'in yanında yer aldı. 

NE OLMUŞTU?
Erdoğan süpermarketleri stokçulukla suçlayıp "3 harfliler" demiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de fahiş fiyatlarla ilgili "F..'yle irtibatları araştırılsın" ifadelerini kullanmıştı. Aykaç ise 30 Kasım'da 7. Private Label zirvesinde, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada gıda fiyatlarının artmasıyla ilgili zincir marketlerin hedef alınmasına karşı çıkmıştı. Aykaç, ''Bre ahlaksızlar, densizler, sizlere sizin tonunuzla cevap vereceğim" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmiş ardından yaşanan olaylarda ise kimi BİM mağazaları saldırılara uğramış, kimileri ise mühürlenmişti. 
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