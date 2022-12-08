Meclis’te çıplak arama mağdurlarının sesi olan Gergerlioğlu’na ceza kesildi

Cezaevlerindeki çıplak aramanın sürdüğünü anlatan tutuklu kadınların mektubunu bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM’de gündeme getiren yaşanan hukuksuzları gündeme getiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na kınama ve 19 bin lira para cezası verildi.







Meclis’teki 2023 bütçe görüşmesindeki kavga, küfür ve hakaretler nedeniyle CHP, HDP, İYİ Parti ve AKP’li 4 milletvekiline çeşitli disiplin cezaları verildi.





İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atarak hastanelik eden AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’a iki birleşim geçici çıkarma cezası verildi. İki birleşim Meclis oturumlarına katılamayacak olan Işık, eylemi nedeniyle 39 bin lira da para cezası ödeyecek. Kavga sırasında küfür ettiği tutanağa geçen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile hakaret ettiği tespit edilen İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’a da kınama cezası verildi.





HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Meclis kürsüsünden yaptığı cezaevlerinde çıplak aramanın devam ettiğine dair konuşması sırasında kullandığı sözler nedeniyle kınama cezası ile cezalandırıldı. Gergerlioğlu, kürsüden Konya Ereğli Cezaevi’nde tutuklu olan bir kadın ve KHK ile ihraç edilen bir başka kadının mektubunu okumuştu. Çocukların da çıplak aramadan geçirildiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Bu kadını iyi görün. Bana mektup yazdı. Çıplak aramaya uğramış, mektubu engellenmiş ve disiplin suçu verilmiş. KHK’yla ihraç bir Kur’an kursu öğretmeni bu ve bana yakını aracılığıyla, bakın, nasıl bir mesaj yolladı, çok dikkatli dinleyin lütfen” demişti. Sosyal medya hesabından ceza verilmesine tepki gösteren Gergerlioğlu, “Cezaevindeki çıplak aramayı bana ileten kadının mektubunun engellenmesini “mektubu engellenen mi, bakanlığınız, iktidarınız mı iffetsiz” diye sordum diye TBMM Başkanlığınca kınama cezası ve 19 bin ? para cezasına çarptırıldım. Dünyanın neresinde böyle bir soruya ceza verilir?” dedi.





AYM’YE TAŞIYACAK

Kınama cezasını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını söyleyen Gergerlioğlu, “Ben bakanlığın uygulamasının doğru olup olmadığını ‘iffet’ kavramını soruyorum. ‘Bakanlığınız mı iktidarınız mı iffetsiz’ sorusuna ceza verilmesi kabul edilemez. Bu konuda ben Anayasa Mahkemesi’ne gideceğim. Kınama kararını kınıyorum” ifadelerini kullandı.



