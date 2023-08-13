Hawaii’deki yangınlarda ölü sayısı 93’e yükseldi

Hawaii Valisi, eyaletin karşılaştığı en kötü doğal afet sonrasında Maui adasının Lahaina bölgesinde ölü sayısının artmasının beklendiğini söyledi.





Maui’deki orman yangınları, kurak bir yaz mevsimi ve bir kasırganın yol açtığı güçlü rüzgarların etkisiyle geniş bir alana yayılarak büyük can kaybına neden oldu.





Yetkililer, Hawaii’nin Maui adasındaki tarihi Lahaina kasabasını kül eden yangında en az 93 kişinin öldüğünü, bunun yüzyılı aşkın bir süredir ABD’deki en ölümcül orman yangını olduğunu ve sayının artmasının beklendiğini söyledi.





Eyalet valisi Josh Green, cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte operasyonların artık “can kaybına” odaklandığını söylemişti.





Vali, yangının Hawaii’nin karşılaştığı en kötü doğal afet olacağını söyledi ve ekledi: “Sadece bekleyebilir ve yaşayanlara destek olabiliriz. Şu anda odak noktamız insanları mümkün olduğunca yeniden bir araya getirmek, onlara barınma ve sağlık hizmetleri sağlamak ve ardından yeniden inşaya yönelmek.”





Maui ilçe polis şefi John Pelletier, cesetleri tespit etmek için eğitilen köpeklerin arama alanının yalnızca %3’ünü kapladığını söyledi ve kesin ölü sayısını belirlemenin şimdilik çok zor olduğunu ifade etti.





Lahaina’yı yeniden inşa etmenin maliyeti Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (Fema) tarafından 5.5 milyar dolar olarak tahmin edilirken, 2 bin 200’den fazla yapı hasar gördü ya da yıkıldı ve 850 hektardan fazla alan yandı.

Yangınlar, Hawaii’deki en ölümcül afet olabilir





Orman yangınları, 1960 yılında 61 kişinin ölümüne yol açan tsunamiyi geride bırakarak eyaletin son yıllardaki en ölümcül doğal afeti oldu. 1946’da Büyük Ada’daki bir diğer tsunamide 150’den fazla kişi ölmüştü.





Hawaii’deki yangınlar, ABD tarihindeki en büyük yangın afetinden biri oldu. Yeni açıklanan sayı, 85 kişinin ölümüne ve Paradise kasabasının yok olmasına neden olan Kuzey Kaliforniya’daki 2018 Kamp yangınında ölenlerin sayısını geçti.





Bir asır önce ise, 1918 Cloquet yangını binlerce evi yok etmiş ve kuzey Minnesota ve Wisconsin’de 453 kişinin ölümüne neden olmuştu.