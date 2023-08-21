Hawaii'deki yanmayan beyaz ev merak konusu oldu: Sahipleri konuştu

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Maui adasında başlayan ve resmi rakamlara göre en az 111 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarında etrafındaki evler küle dönerken kendisi yanmayan iki katlı beyaz bir bina sosyal medyada gündem oldu. Ev sahipleri, binanın yangından neden etkilenmemiş olabileceğini ABD basınına anlattı.







The Seattle Times'ın aktardığına göre, Lahaina'da çıkan yangında ayakta kalan tek bina Front Street sokağındaki bu iki katlı bina değildi. Fakat fotoğrafın sosyal medyada yayılması görüntünün gerçek olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Eşiyle birlikte evin sahibi olan Dora Atwater Millikin, 'durumun çok gerçek olduğunu' belirterek, "Bu yangında komşularımızı kaybettik. Komşularımız her şeylerini kaybetti" dedi.





ÇATI DEĞİŞTİ, AĞAÇLAR BUDANDI

Evlerinin yangında zarar görmediğini teyit eden Atwater Millikin, eşiyle birlikte evlerini yakın zamanda yenilediklerini, fakat amaçlarının evi yangına karşı güçlendirmek olmadığını anlattı. Evin yaklaşık 100 yaşında olduğunu ve yapının orijinal özelliklerinden bazılarını geri getirmeyi amaçladıklarını belirten Atwater Millikin, "Yüzde 100 ahşap bir ev; yani yangına karşı koruma sağlanmış falan değil" ifadelerini kullandı.







Yerel tarih komisyonu ile yakın çalıştıklarını belirten kadın, evin daha önce asfalttan yapılan çatısını kalın bir metal tabakayla değiştirdiklerini söyledi. Atwater Millikin'in paylaştığı bilgilere göre, evin yakınlarındaki ağaçlar ve diğer yeşillikler de budanmıştı ama bunun amacı da yangın riskini azaltmak değildi. Atwater Millikin, termitlerin ahşap çerçeveye dadanmasından endişe duyduklarını, bu yüzden böyle bir şey yaptıklarını anlattı.





Öte yandan, The Messenger haber sitesinin aktardığına göre, evin ilk sahibi Kazuichi Tamura, evin inşaatı sırasında çevredeki ahşap evlerin aksine, evin temeli için beton kullanmıştı. Buna göre, 'evin duvarları da o kadar kalındı ki Pasifik Okyanusu'nun gürlemesini duymak için evden dışarı çıkmak gerekiyordu."