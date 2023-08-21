Ukrayna'ya F-16 verilmesine Rusya'dan tepki: Savaşı tırmandırır

Danimarka, Ukrayna’ya toplamda 19 savaş uçağı vermeyi planlıyor. Hava filosunda toplam 42 savaş uçağı Hollanda ise ne kadar F-16 vereceği konusuna şu ana kadar açıklık getirmiş değil.





Euronews'te yer alan habere göre Rusya, Danimarka ve Hollanda’nın Ukrayna’ya bağışlayacağı F-16 savaş uçaklarının savaşı tırmandıracağını iddia ederken, Kiev ise bu desteğin Moskova’nın işgalini sonlandıracağı görüşünü dile getirdi.Danimarka ve Hollanda pazar günü yaptıkları açıklamalarda Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme vaadinde bulunmuştu. Bu uçaklardan 6’sının yılbaşına doğru teslim edilmesi beklenirken, F-16'ların üreticisi ABD, geçen hafta bu transfere resmen yeşil ışık yakmıştı.Danimarka’daki Rus Büyükelçi Vladimir Barbin, bu ülkenin basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 19 adet F-16 uçağı bağışlamasının savaşın tırmanmasına yol açacağını iddia etti.Barbin, “Danimarka, ‘barış koşullarını Ukrayna'nın kendisinin belirlemesi gerektiği’ iddiasının arkasına saklanarak, eylemleri ve sözleriyle aslında Ukrayna'ya Rusya ile askeri çatışmayı sürdürmekten başka seçenek bırakmamaya çalışıyor.” dedi.Kiev ise bunun ardından yaptığı bir açıklamada Rus birliklerinin topraklarından çıkarmak ve Moskova’nın hava saldırılarına karşı koymak için F-16 savaş uçaklarına mutlaka ihtiyacı olduğunu bildirdi.Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, “Havada üstünlük sağlanması, karada da tam hakimiyet için mutlak gerekli.” ifadesini kullandı.Danimarka'dan uyarı: Uçaklar sadece Ukrayna'da kullanılmak üzere verilecekDanimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen yaptığı açıklamada ise Ukrayna’nın kendisine bağışlanacak savaş uçaklarını sadece kendi hava sahasında kullanabileceği uyarısında bulundu.Ellemann-Jensen, "Düşmanı Ukrayna topraklarından çıkarmak için kullanılmaları şartıyla biz silah bağışlıyoruz. Tanklar, savaş uçakları veya başka ne olursa olsun, bunlar bizim şartlarımız." dedi.Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, dün yaptığı açıklamada Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanmak için eğitime başladığını duyurdu.Ukraynalı Bakan, eğitimin minimum altı ay süreceğini ama daha uzun zaman alırsa buna da şaşılmaması gerektiğinin altını çizdi.Bakan Reznikov, mühendis ve teknisyenlerin eğitilmesinin de en az altı ay belki çok daha uzun süreceği uyarısında bulundu.Ukrayna, Şubat 2022'de ülkeyi işgal eden Rusya'nın hava üstünlüğüne karşı koyabilmek için uzun süredir ABD yapımı modern teçhizatlarla donatılmış savaş uçaklarını istiyor.Ukrayna'ya F-16 tedariki amacıyla Hollanda ve Danimarka'nın öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi mayısta kabul etmişti.Hollanda ile Danimarka, son zamanlarda Ukraynalı pilotların F-16 kullanımı için eğitilmeleri ve Rusya'nın hava üstünlüğüne karşı koymalarına yardımcı olacak jetlerin teslimi için uluslararası çabalara öncülük ediyor.