Hazine’de ‘Ali Cengiz’ oyunu:

BOLDMEDYA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, mahkemenin iptal etmesine rağmen Hazine’ye devredilmediği için Cennet Koyu’nun Cengiz İnşaat’ın mülkü sayıldığını öne sürdü.
MAHKEME NİHAİ KARARINI SEÇİMLERDEN SONRA VERDİ
Terkoğlu, bugünkü yazısında Bodrum Belediyesi ile Cengiz İnşaat arasındaki davanın mahkeme kararına dair bilgiler verdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın 6 Ocak’ta Cengiz İnşaat’ın ruhsatını iptal ettiğini, Cengiz İnşaat’ın bu kararı mahkemeye taşıdığını ve Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin martta yürütmeyi durdurduğunu hatırlatan Terkoğlu, “Seçimden 12 gün sonra, 9 Haziran’da mahkeme, Cennet Koyu hakkında nihai kararını vermiş” dedi.
BELEDİYE İPTALE GEREKÇE DANIŞTAY KARARINI GÖSTERDİ
Terkoğlu, davaya dair şu bilgileri paylaştı: “Bodrum Belediyesi, ‘söz konusu taşınmazın mülkiyetinin edinilmesine dair özelleştirme işleminin Danıştay kararı ile iptal edilmiş olması sebebi ile taşınmazın tapudaki tescilinin hukuka aykırı hale gelmesi’ni gerekçe göstermiş. Yani demiş ki: ‘Özelleştirme kararı iptal oldu, öyleyse bu arazi tapusunda onun olduğu yazsa dahi hukuken artık Cengiz’in değil, haliyle kendisinin olmayan araziye inşaat yapması da hukuka uygun değil’.
MAHKEME RUHSATIN İPTALİNİ YANLIŞ BULDU
Mantıklı ve görünür gerçeğe uygun bir işlemmiş gibi duruyor. Gelgelelim, Bodrum Belediyesi’nin bilmediği bir şey var. Türkiye’de mahkeme kararları herkes için geçerli değil. Sonuç olarak Muğla 1. İdare Mahkemesi ruhsatın iptalini yanlış buldu.
HAZİNE ARAZİYİ ÜZERİNE GEÇİRECEK İŞLEMİ YAPMADI
Aklınız almıyor olabilir. Nasıl mı oldu? Kararda, Danıştay’ın Cennet Koyu özelleştirmesini iptal ettiği kabul edildi. Ancak Hazine’nin, bu karara rağmen, gidip tapuyu kendi üzerine geçirecek işlem yapmadığı söylendi. Bu nedenle de tapuda, Cennet Koyu’nun resmi olarak halen Cengiz’in göründüğü anlatıldı.
MAHKEMEYE GÖRE CENNET KOYU CENGİZ’İN OLMASA DA CENGİZ’İN
Devamında şu söylendi: ‘Tapu sicilinin aleniyeti, geçerliliği ve tapuya güven ilkeleri uyarınca tapu kaydının idare hukuku alanındaki işlemlerden bağımsız olarak özel hukuk sahasında kendine özgü bir hukuki geçerliliğinin bulunduğu…’
Yani mahkeme, ‘Cennet Koyu Cengiz’in olmasa da Cengiz’indir’ dedi. Böylece milletin Cennet Koyu, ‘Cengiz Koyu’ olmuş oldu.”