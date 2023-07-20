Hazine’de ‘Ali Cengiz’ oyunu:

BOLDMEDYA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, mahkemenin iptal etmesine rağmen Hazine’ye devredilmediği için Cennet Koyu’nun Cengiz İnşaat’ın mülkü sayıldığını öne sürdü.





Terkoğlu, bugünkü yazısında Bodrum Belediyesi ile Cengiz İnşaat arasındaki davanın mahkeme kararına dair bilgiler verdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın 6 Ocak’ta Cengiz İnşaat’ın ruhsatını iptal ettiğini, Cengiz İnşaat’ın bu kararı mahkemeye taşıdığını ve Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin martta yürütmeyi durdurduğunu hatırlatan Terkoğlu, “Seçimden 12 gün sonra, 9 Haziran’da mahkeme, Cennet Koyu hakkında nihai kararını vermiş” dedi.





Terkoğlu, davaya dair şu bilgileri paylaştı: “Bodrum Belediyesi, ‘söz konusu taşınmazın mülkiyetinin edinilmesine dair özelleştirme işleminin Danıştay kararı ile iptal edilmiş olması sebebi ile taşınmazın tapudaki tescilinin hukuka aykırı hale gelmesi’ni gerekçe göstermiş. Yani demiş ki: ‘Özelleştirme kararı iptal oldu, öyleyse bu arazi tapusunda onun olduğu yazsa dahi hukuken artık Cengiz’in değil, haliyle kendisinin olmayan araziye inşaat yapması da hukuka uygun değil’.





Mantıklı ve görünür gerçeğe uygun bir işlemmiş gibi duruyor. Gelgelelim, Bodrum Belediyesi’nin bilmediği bir şey var. Türkiye’de mahkeme kararları herkes için geçerli değil. Sonuç olarak Muğla 1. İdare Mahkemesi ruhsatın iptalini yanlış buldu.





Aklınız almıyor olabilir. Nasıl mı oldu? Kararda, Danıştay’ın Cennet Koyu özelleştirmesini iptal ettiği kabul edildi. Ancak Hazine’nin, bu karara rağmen, gidip tapuyu kendi üzerine geçirecek işlem yapmadığı söylendi. Bu nedenle de tapuda, Cennet Koyu’nun resmi olarak halen Cengiz’in göründüğü anlatıldı.





Devamında şu söylendi: ‘Tapu sicilinin aleniyeti, geçerliliği ve tapuya güven ilkeleri uyarınca tapu kaydının idare hukuku alanındaki işlemlerden bağımsız olarak özel hukuk sahasında kendine özgü bir hukuki geçerliliğinin bulunduğu…’Yani mahkeme, ‘Cennet Koyu Cengiz’in olmasa da Cengiz’indir’ dedi. Böylece milletin Cennet Koyu, ‘Cengiz Koyu’ olmuş oldu.”