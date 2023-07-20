Balkanlar'da güçlü fırtına: En az 5 kişi öldü

Euronews'te yer alan habere göre fırtına, aşırı sıcak ve kurak geçen günlerin ardından Balkanları etkisi altına aldı. Avrupa'nın başka yerlerinde devam eden sıcak hava dalgası orman yangınlarına ve halk sağlığı uyarılarına neden oldu.



Hırvatistan polisi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düşen ağaçların altında kalan iki kişinin öldüğünü açıkladı. Polisten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki bir adamın sokakta yürürken, 48 yaşındaki bir adamın ise aracının içindeyken hayatını kaybettiği belirtildi. Acil servis doktoru Ljupka Hitrova resmi Hina haber ajansına yaptığı açıklamada iki kurbanın birden fazla kafa travması geçirdiğini söyledi.



Hırvatistan'ın doğusundaki sivil koruma birimleri, Cernik kasabasında bir ağacın arabalarının üzerine düşmesi sonucu bir kişinin öldüğünü bildirdi.



Polisin açıklamasına göre, Zagreb'in başka bir yerinde 36 yaşındaki bir adam bir inşaat vincinin çökmesi sonucu ağır yaralandı.



Fırtına aniden gökyüzünü kararttı ve saat 16:00'dan itibaren Zagreb'e kör edici yağmur, ani sel ve rüzgar getirdi. Kentin ulaşımını durdurdu, elektrik kesintilerine neden oldu ve devrilen ağaçlarla caddeleri kapattı.



Zagreb'in acil servisleri, aynı anda yüzlerce yardım çağrısı geldiği için vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi.



Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomasevic Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlara, durum istikrara kavuşana kadar sadece hayati tehlike ya da çok gerekli durumlarda aramaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.



Benzer bir durum, şiddetli rüzgarın ağaçları devirdiği ve çatıları uçurduğu komşu Slovenya'da da rapor edildi.



Kamu yayıncısı RTV Slovenya, Bled Gölü bölgesinde bir ağacın üzerlerine düşmesi sonucu bir kişinin öldüğünü ve bir diğerinin de yaralandığını bildirdi. Yetkililer Bosna'da da bir kişinin öldüğünü ve en az 20 kişinin yaralandığını söyledi.



Fırtına doğuya doğru ilerlerken Sırbistan'daki yetkililer vatandaşlarına uyarıda bulundu. Çarşamba akşamı başkent Belgrad'da esen rüzgârlar yaprakları ve tozu savururken insanlar korunmak için etrafa dağıldı.



Şehrin bazı bölgeleri elektriksiz kaldı ve Belgrad havaalanı geçici olarak kapatıldı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda büyük bir vincin düştüğü görüldü.



Sırbistan'ın başka yerlerinde de halk ağaçların çatladığını, tuğlaların düştüğünü ve çatıların uçtuğunu bildirdi. Doktorlar, kuzeydeki Novi Sad kentinde üzerine ağaç devrilen 12 yaşındaki bir kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Salı günü geç saatlerde günlerdir süren sıcak havayı dindiren güçlü bir fırtına Slovenya, Hırvatistan ve Bosna'da da kaosa yol açarak binaların çatılarını uçurdu ve elektrik kesintilerine neden oldu.



Üç ülkedeki acil servisler fırtına bölgeyi kasıp kavururken yüzlerce yaralı olduğunu bildirdi.



Resmi STA haber ajansının bildirdiğine göre en büyük hasar yüksek rakımlı ormanlarda meydana geldi. Yetkililer Alp ülkesindeki dağcıları bu bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.