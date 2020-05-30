Samanyolu Haber /Gündem / Hazine doları aşağıda tutabilmek için rezervlerinden 44 milyar dolar kullandı /30 Mayıs 2020 09:37

Hazine doları aşağıda tutabilmek için rezervlerinden 44 milyar dolar kullandı

Türkiye bu yıl TL'yi desteklemek adına rezervlerinden 44 milyar dolar kullandı

SHABER3.COM

Reuters, Türkiye'nin bu yıl TL'yi desteklemek adına kamu bankaları aracılığıyla yılın ilk 4 ayında rezervlerinden 44 milyar dolar kullandığını duyurdu.

Habere göre TCMB verilerinden dört bankacının yaptığı hesaplamaya göre 2019 başından Nisan sonuna kadar kullanım 77 milyar dolara ulaştı.

Bankacılar nisandan sonra da rezerv kullanımının devam ettiğini mayıs ayı ile birlikte bu yılki döviz satışlarının 50 milyar doları aştığını tahmin ediyor.


 
Söz konusu rakamlar Ocak-Nisan dönemi için TCMB verilerinden hesaplamalar; Ocak-Mayıs dönemi ise hesaplamaların yanında tahmin de içeriyor.

Kamu bankaları aracılığıyla gerçekleşen bu döviz satışları yatırımcıların TCMB'nin yabancı para rezervlerinin yeterliliği konusunda endişelerine de neden oluyor.

TCMB'nin toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve Koronavirüs'e karşı alınan önlemlerin de etkisiyle şubat sonundan 15 Mayıs'a 23.4 milyar dolar düşüşle 84.4 milyar dolara gerilemişti.

Katar swap anlaşmasının da yapıldığı 22 Mayıs ile biten haftada ise toplam rezervler 8 milyar dolar, brüt rezervler 6,7 milyar dolar arttı.

Net rezervler de benzer şekilde yıl başındaki 40 milyar dolar seviyesinden 26 milyar dolara kadar geriledi.
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