Avrupalı Türkler bu yaz Türkiye'ye gidebilecek mi?

Almanya’nın Türkiye’ye uçuş yasağı konusunda kararını önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor. Uçuş yasağının karşılıklı olarak kaldırılması konusunda Türkiye-Almanya arasında sıkı müzakereler sürüyor. Uçuş yasağının ne zaman kalkacağı konusunda kesin bir tarih yok.





Bu nedenle havayolu şirketleri seferlere başlama tarihini devamlı erteliyor. THY iç hat seferlerini durdurma tarihini 4 Haziran, dış hat seferlerini ise 10 Haziran’a kadar uzattı. SunExpress Türkiye ve Türkiye’den tüm dış hat uçuşlarını 3 Haziran da dahil erteledi. Dalaman ve Bodrum’a dış hat uçuşları ise 15 Haziran’a kadar askıya alındı.













FARKLI BİR YOLCULUK





Uçuş yasağı Haziran ortasına doğru kalksa bile bu eski bildiğimiz bir uçak yolculuğu olmayacak. Yolcular maske takmak zorunda olacak. Maske kullanmayanlar havalimanlarına alınmayacak. Karşılama ve uğurlama için gelenlerin terminal binasına girişlerine izin verilmeyecek. Havayolunu kullanacak yolculardan koronavirüsle ilgili kişisel bilgiler havayolu şirketlerinden istenebilecek. Yolculardan uçuşları öncesinde havayolu şirketlerine Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek. Havaalanı ve gümrük kapılarında korona testi uygulanacak. Ancak testin herkese mi yoksa tesadüfi kurala göre mi yapılacağı henüz belli değil. Yanlış beyana cezai yaptırımlar uygulanacak. Pegasus Havayolları CEO’su Mehmet Nane’nin BBC Türkçe’ye verdiği bilgilere göre yolcuların uçağa binmeden önce havalimanlarında kontrol noktası kapısında termal kameralarla vücut sıcaklığı ölçülecek ve maske kontrolü yapılacak. Başlangıçta çay ve kahve servisi olmayacak. Sıcak yemek servisi de belirli bir süre yok. Sadece paketlenmiş sandviç türü yiyecekler sunulacak.





KARAYOLU NE DURUMDA?





Türkiye’ye karayolu yolculuğu da şu anda çok zor ve belirli şartlar altında sadece transit geçişler mümkün. Güzergâh üzerindeki ülkelerde Büyükelçiliklerimizden aldığımız bilgilere göre uygulamalar şimdilik şöyle:





Avusturya: Öncelikle Almanya-Avusturya sınırında kontroller var. Avusturya’ya girişte zorunlu negatif koronavirüs şartıyla girişe müsaade ediliyor.





Slovenya: AB vatandaşları ve bu ülkelerde oturum izni bulunanlar, son 14 gün içinde AB dışına seyahat etmemiş olma koşuluyla karantinadan muaf olarak ülkeye giriş yapabilecek.





Hırvatistan: AB ülkelerinde uzun süreli oturumu olan Türk vatandaşlarının transit geçişleri halihazırda mümkün.





Macaristan: Sırbistan’a açılan Röszke sınır kapısı her gün saat 10.00-22.00 arası açık. Transit geçişler izinsiz mümkün. Ama yolcular koronavirüs sağlık kontrolünden geçmek zorunda. Fakat test zorunluluğu yok.





Sırbistan: AB ülkelerinde oturumu olanların transit geçişleri mümkün.





Bulgaristan: Sadece Avrupa’dan Türkiye’ye transit geçişler mümkün. Bunun için giriş kapısında yolcunun karantinada bulnmadığına, koronavirüs taşımadığına dair soruları içeren bir taahhütname doldurup imzalaması gerekiyor.





Slovakya: Sınırkapıları Slovakya vatandaşları ve ülkede oturma iznine sahip olanlar dışındaki şahıslara kapalı. Sadece TIR kapısı açık.





Çek Cumhuriyeti: Transit geçiş bir defaya mahsus mümkün. Ancak önceden büyükelçilik üzerinden İçişleri Bakanlığı’na nota gönderilmesi gerekiyor. Başvuruda geçiş tarihi, giriş ve çıkış kapısı, izlenecek güzergâh, araç plakası bilgileri yanında pasaport fotokopisi ve koronavirüs test sonucunun sunulması gerekiyor.





Kuzey Makedonya: TIR trafiği dışında araç ve yolcu trafiğine kapalı.





Yunanistan: Yunanistan-Türkiye sınırı kapalı. Yunanistan’a girişte 14 gün karantina uygulaması mevcut.





Türkiye: Tüm bu güzergâhların sonunda Kapıkule ve İpsala kapıları araç ve yolcu trafiğine şu an kapalı.





Tüm bu bilgiler sadece mevcut durumu içeriyor. Sınırlardaki uygulamalar koronavirüsle gelişmelere göre hızlı değişebiliyor. Yeni güncel gelişmeler üzerine de okuyucularımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.